Världens (näst) äldsta Saab på auktion

Med chassinummer 4 är denna Saab 92 den första serieproducerade Saaben. Det är också den nästa äldsta Saaben i livet. Nu kan den bli din.

Den gröna 92:an byggdes efter de tre prototyperna och är den första färdiga Saaben. Bilen användes under fyra år som provbil hos Saab innan den såldes. Innan den såldes försågs den med den nya bakluckan som infördes först senare med 92B-modellen

– Detta är närmast den heliga graalen för världens alla Saabfantaster. Den här Saab 92:an är den historiskt mest intressanta svenska bil vi hittills lagt ut på auktion och redan har intressenter hört av sig från både Schweiz och USA. Vi tror att slutpriset kan hamna uppemot en halv miljon, säger Michael Luft, ansvarig på Bilweb Auctions.

Här kan du kolla in fler bilder på bilen.

Såldes bara i krigsgrönt

Prototypen till Saab 92 visades för bolagsledningen i "Svenska Aeroplan Aktiebolaget" i Linköping den 4 juni 1946 och produktion startade den 12 december. Utseendet hade då ändrats en del. Den första prototypen, den så kallade "ur-Saaben" finns idag på SAAB museet i Trollhättan.

Efter visningen beslutade man att ytterligare tre provbilar skulle byggas i det serieutförande för Saab 92 som man nu beslutat sig för. Detta innebar ett antal förändringar jämfört med "ur-Saaben". Provbil nummer två var färdig i maj 1947 och nummer tre en månad senare.

Den 10 juni 1947, premiärvisades den nya bilen för inbjudna journalister på Saabs kontor Linköping. Bilen som visades upp för pressen var prototyp nummer två med chassinummer 92002.

Saab 92 hade flera moderna lösningar, som till exempel tvärställd motor, torsionsfjädring, kuggstångsstyrning och självbärande kaross med mycket god aerodynamik. Motorn på 25 hästar gav en toppfart på 105 km/h. Det tog omkring en halv minut att nå 100 km/h.

Första modellen av 92 saknade bagagelucka, dels av kostnadsskäl och dels för att styva upp bakvagnen. Bagaget kom man åt inifrån via baksätet. Bagagelucka tillkom under 1952 i Saab 92B, liksom en rad andra förbättringar av bilen. Till en början fanns bilen enbart i färgen buteljgrön, eftersom Saab hade enorma mängder kvar av denna färg från flygplanstillverkningen under andra världskriget. Saab 92 efterträddes av Saab 93-modellen under 1956.

