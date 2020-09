Maseratis nya, kluvna superbil – kommer med dubbelturbo V6:a och som elbil

Maserati MC20 siktar brett med både förbränningsmotor och helt eldrivet alternativ.

Den senaste skapelsen från italienska Modena heter Maserati MC20. MC står för Maserati Corsa och 20 för året 2020. Vi har alltså att göra med Maseratis senaste sportbil och det är sannerligen något som förpliktigar.

Extra intressant är att Maserati MC20 kommer med två drivlinealternativ. Dels en klassisk förbränningsmotor – en dubbelturbo-V6:a. Men också som eldriven. Båda med vass prestanda.

Om vi börjar med V6:an. Slagvolymen är på tre liter och med hjälp av två turboaggregat ger motorn 630 hästar. Motorn har också en F1-inspirerat tändningssystem med förförbränningskammare och dubbla tändstift per cylinder. Vridmomentet är hela 730 Nm. På Maseratis hemsida kan man lyssna på och varva motorn. Finner du motorljudet angenämt så kan du om du vill ladda ned det som ringsignal till telefonen.

All effekt går till bakhjulen via en åttastegad dubbelkopplingslåda och fartresurserna är potenta. 0–100 på 2,9 sekunder och en toppfart på 325 km/h.

Bilen har en monocoque i kolfiber som väger under 100 kilo. Maserati MC20 som helhet väger in på "under 1.500 kilo". Tyvärr är inte Maserati inte mer specifika än så. Men MC20:s yttermått delar de med sig av.

4.669 millimeter på längden, 1.965 millimeter på bredden. Speciellt reslig är den inte med en höjd på 1.221 millimeter. Axelavståndet mäter 2.700 millimeter.

Designmässigt är det inte svårt att se att detta är en Maserati, åtminstånde inte framifrån. Den stora gillen med treudden i mitten gå knappast att ta miste på. Maserati har lagt "tusentals" timmar av utvecklingsarbetet i vindtunneln och det har resulterat i en förhållandevis hal kaross med ett cw-värde på 0,38.



En cabrioletvariant av Maserati MC20 kommer nästa år.



Sen var det ju det där med eldrift. Maserati är ganska snåla med detaljerna kring det, men släpper i alla fall några siffror. 0–100 km/h på 2,8 sekunder och en toppfart på 310 km/h. Räckvidden anges till 32,3 mil. Det är de enda uppgifterna som Maserati släpper på i dagsläget.

Fullskalig produktion ska dra igång senare i år. Svenska priset är inte bestämt, men mycket tyder på ett pris från omkring 2 miljoner svenska kronor.

