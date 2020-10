"Ett genidrag": Volvo är tyngst i Europa – klarar ändå utsläppsmålen

En ny rapport visar att Volvo har tyngst bilar i Europa. Trots det – och faktiskt tack vare det – når Volvo sitt utsläppsmål. "Ett genidrag" kommenterar Alrik Söderlind.

EU har satt upp ett utsläppsmål för biltillverkarna på 95 gram koldioxid per kilometer. Men de olika tillverkarna har egna gränser som baseras på modellprogrammets vikt.

Med en snittvikt på 1.796 kilo är Volvo det tyngsta märket i Europa. Det beror på att de säljer många suvar. Den höga vikten gör också att Volvo bara behövde släppa ut 111 gram/km under det första halvåret 2020.

Tack vare en mycket stor andel laddhybrider – som på pappret har låga utläpp – lyckades Volvo nå sitt mål med två grams marginal och slipper betala böter.

Den gröna tankesmedjan Transport & Environment (T&E) skriver i sin rapport om utsläppsmålen att om Volvos utsläpp från laddhybriderna skulle beräknas lite mer realistiskt genom att dubbla deras koldioxidsiffra skulle Volvos snitt hamna 16 gram högre.

CHEFREDAKTÖR ALRIK SÖDERLIND KOMMENTERAR:



Volvos genidrag!

På ytan ser bilmarknadens två starkaste trender ut att kollidera med en katastrof för alla hårt inblandade.

Suvförsäljningen boomar samtidigt som utsläppen måste ner – annars väntar böter i miljardklass. Krisläge för Volvo som är giganter på suvmarknaden? Inte alls!

Volvo har lyckats med den perfekta strategin. Inte bara leder man försäljningen av suvar som genererar väldigt stora inkomster, man ligger också i topp när det gäller försäljningen av laddbara bilar – räknat i procent.

Det riktigt finurliga är att ju tyngre bilar man säljer desto mer får man släppa ut!

Och laddhybrider (med väldigt låga utsläpp) och elbilar är både tunga och har uppräkningsfaktorer, sälj en och den räknas som två – typ.

Alltså: den absolut smartaste strategi man kan ha idag är att sälja många fossildrivna suvar till höga priser kombinerat med laddbara bilar i tillräcklig mängd för att snittutsläppen ska bli låga.

Volvos bilar är tyngst i hela Europa med ett snitt på 1.796 kilo. Med elbilar som nya XC40 P8 som väger 2,2 ton kommer den siffra att gå upp ytterligare – vilket betyder att man kan fortsätta att sälja fossildrivna suvar med stor förtjänst utan att riskera klimatböter.

Snittmålet för utsläpp under åren 2020/2021 är officiellt 95 gram/km men efter omräkningar från NEDC till WLTP samt vikttillägg är Volvos mål just nu 111 gram/km – och under det första halvåret 2020 låg man på 109 gram. Och då hade knappt några tunga elbilar börjat levereras.

De troliga är alltså att Volvos mål kommer att bli högre samtidigt som utsläppen sjunker!

Det öppnar upp för att Volvo skulle kunna sälja "samregistrering" med någon annan tillverkare som ligger risigt till – som exempelvis Jaguar/Land Rover.

Det skulle ge Volvo ytterligare klirr i kassan.

Hatten av för den ekonomiska strategin! Om den sedan är bra för klimatet är en helt annan sak. Eller rättare sagt, det är den inte.

