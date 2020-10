Bekräftat: Ferrari Roma är årets vackraste bil

Den fyrsitsiga snyggingen från Maranello tar hem årets Car Design Award.

"Beauty is in the eye of the beholder", brukar man ju säga. Men man kan också vinna priser på sitt utseende, eller i alla fall vinna pris för hantverket bildesign.



Och det har teamet bakom designen av Ferrari Roma gjort. Priset delas ut av tidskriften Auto&Design Magazine och motiveringen lyder:

"Ferraris designteam, med Flavio Manzoni i spetsen, har gjort ett otroligt arbete med Roma. Denna modell tolkar på ett utsökt sätt de klassiska linjerna hos en gammal GT-bil och överför dessa till 2000-talet tack vare sensuell, stämningsfull och banbrytande design."

Ferrari Roma har inte bara ett bildskönt utseende, prestandan är inte dålig den heller. Under huven sitter en 3,9 liters V8 som ger 620 hästar och 760 Nm. 0–100 km/h går på 3,4 sekunder och toppfarten är "över 320 km/h".

En Ferrari ska vara röd! Eller?

