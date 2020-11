Volvos fejksiffror – så mycket rymmer bagageutrymmet egentligen

På Volvos hemsida anges en bagagevolym för V60 och V90 som är omöjlig att få.

Volvo säger att en Volvo V60 B4 lastar 529 liter, det stämmer inte riktigt.

När ams testchef Mikael Johnsson började räkna på detta i somras gick det fortfarande att beställa en ny Volvo V60 eller V90 som inte hade mildhybriddrift. Det går inte nu. Det gör det hela ännu mer uppseendeväckande.

Bagagevolym och hur mycket man kan lasta i sin bil är en viktig pusselbit för många när de väljer bil. Av just den anledningen är det viktigt att den informationen är lätt att finna, men också (naturligtvis) att den informationen man får är korrekt.



För att vara tydlig: Det är inte alls uppseendeväckande eller märkligt att bagageutrymmet varierar i storlek i en bil beroende på vilken utrustning den har. Det är det normala. Men det som är anmärkningsvärt i Volvos fall är att de anger en bagagevolym för Volvo V60 på 529 liter.

Det har visat sig, efter våra efterforskningar, att volymen på 529 liter är ett maxvärde och att man sedan som köpare får ägna sig åt att lösa en sorts rebus där man utifrån startvärdet sedan ska dra ifrån olika belopp beroende på vilken utrustning man har. Dessutom gäller det inte alls för nya V60 eftersom det är mildhybrider eller laddhybrid bara numera.

Värdet på 529 liter är alltså räknat utan en rad saker som inte går att välja bort. För det första tar milhybrid-batteriet 10 liter utrymme under golvet för en total på 519 liter, enligt Volvos pressavdelning. Med standardutrustningen "däcklagningssats med kompressor" kan du bara tillgodose dig 23 liter av utrymmet under golvet och eventuella sidofack. Det ger 472 liter i grundvolym plus 23 liter under golvet och i sidofack – alltså är det totalt 495 liter och inte 529 som är standard.

Grundvolymen i en Volvo V60 B4 med baksätet uppfällt är på 472 liter. En tom balja under golvet plus eventuella sidofack rymmer 47 liter. Det ger en total bagagevolym på 519 liter. Med standardutrustningen "däcklagningssats med kompressor" kan du bara tillgodose dig 23 liter av utrymmet under golvet och eventuella sidofack. Alltså 472 liter i grundvolym plus 23 liter under golvet och i sidofack: 495 liter. Detta är alltså standard.

Hade Volvo varit transparenta med detta hade det inte varit några konstigheter. Men att 529 liter kommuniceras som bagagevolym, när inte ens en standardutrustad bil levereras på det viset är faktiskt vilseledande.

ams testlag märkte detta redan i somras när vi testade Volvo V60. Det påtalades då det för Volvo, som meddelade att en rättelse skulle göras när den nya sajten lanserades. Den sajten är nu lanserad – men felen finns kvar.

Samma visa i Volvo V90

I det test som kommer i auto motor & sport nummer 25 och här på sajten inom kort, ställer vi Volvo V90 T6 Recharge mot konkurrenterna Mercedes E-klass och Audi A6 upptäckte vi att Volvo kör samma luring med V90.

Den faktiska bagagevolymen i en Volvo V90 T6 Recharge är 488 liter. Trots detta står det klart och tydligt på Volvos hemsida på "Vanliga frågor om V90 Recharge" att den har ett bagageutrymme på 560 liter.

Modell: Grundvolym: Utrymme under golv: Utrymme under med däcklagningssats (standard): Maxvolym med tom "balja" under golvet: Volvo V60 B3 472 liter 47 liter 23 liter 519 liter Volvo V60 T6 Recharge 472 liter – 9 liter 481 liter

Skärmdump från Volvos hemsida 10 november 2020.

