"Sammanslagning av jämlikar" mellan PSA och Fiat/Chrysler kan vara ett uppköp enligt Stellantis prospekt

Biltillverkarna PSA och Fiat/Chrysler fick nyligen grönt ljus av EU att gå ihop för att bilda en ny bilkoncern: Stellantis. Företagen har kallat det för en "sammanslagning av jämlikar", men enligt prospektet kan det snarare röra sig om ett uppköp.

Sammanslagningen mellan PSA-gruppen och Fiat/Chrysler fick nyligen informellt grönt ljus av EU-kommissionen som meddelade att man kommer godkänna bildandet av den nya bilkoncernen Stellantis som kan bli världens fjärde största efter Volkswagengruppen, Toyota och Renault/Nissan.

Stellantis har har kallats för "en sammanslagning av jämlikar" av de båda parterna. Nyligen inlämnade dokument har nu bekräftat det många analytiker misstänkt sedan avtalet slöts ifjol: det är snarare PSA som köper upp Fiat/Chrysler, i alla fall bokföringsmässigt, rapporterar Automotive News.

Uppgifterna kommer från det prospekt för Stellantis som förra veckan lämnades in till aktiebörsena Mercato Telematico Azionario och Euronext Paris av Fiat/Chrysler för att möjliggöra en börsnotering efter sammanslagningen. Samma dokument har även lämnats in till den amerikanska tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC).

Enligt prospektet kräver IFRS, den internationella standarden för redovisning av företags och organisationers ekonomi, att både förvärvaren och företaget som förvärvas identifieras vid ett uppköp.

"Baserat på en bedömning av indikatorerna enligt IFRS 3 redovisningsstandard och ett beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter har FCA och PSA:s ledningar fastställt att Peugeot S.A. är förvärvaren för redovisningsändamål", skriver de två koncernerna i prospektet.

Utöver det listar Auto News tre andra bevis för att det rör sig om ett uppköp:

Stellantis bolagsstyrelse kommer ha 11 ledamöter, varav sex antingen är direktörer på PSA idag eller kommer nomineras av PSA, PSA:s aktieägare eller PSA:s anställda. Man kommer därmed ha en styrande majoritet.

Den kombinerade gruppens första vd blir Carlos Tavares, som idag är både vd och styrelseordförande för PSA.

PSA:s aktieägare kommer behöva betala en premie innan sammanslagningen.

Däremot kommer Fiat/Chryslers största aktieägare Exor, som ägs av Agnelli-familjen, även få den största ägarandelen i Stellantis på 14,4 procent. Peugeot-familjen hamnar på en andra plats med 7,2 procent följt av den franska staten (6,2 procent) och den kinesiska koncernen Dongfeng (5,6 procent). De tre sistnämnda är alla idag delägare i PSA och får alltså tillsammans 19 procent.



Affären beskrivs även i prospektet som en "sammanslagning av jämlikar", men eftersom den frasen saknar en juridisk definition behöver det inte betyda någonting.

PSA och Fiat/Chryslers aktieägare kommer rösta om sammanslagningen den 4 januari 2021. Om den godkänns kommer den nya koncernen inkludera 14 bilmärken: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram och Vauxhall.

