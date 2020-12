Snart premiär för Lynk & Co i Sverige: ”Göteborg är vår hemstad”

Lynk & Co 01 är nära släkt med Volvo XC40.

Lynk & Co vill att vi ska äga bil på samma sätt som vi idag streamar tv och konsumerar musik. En månadsbetalning ger till tillgång till bilen när du vill, precis som om du äger eller privatleasar den. Skulle det vara så att du inte behöver din bil kan du göra den tillgänglig för andra att nyttja under den tid som du ändå inte tänkt använda bilen, och därigenom sänka din månadskostnad.



Lynk & Co satsar också hårt medlemsklubbar. Det innebär att den traditionella bilhandlaren är utbytt mot en klubblokal där man, förutom att spana in bilen Lynk & Co 01, kan hänga i klubbens lounge, handla lokalt producerade produkter och gå på event.



Den första klubben ligger i Amsterdam och den slog upp sina portar i oktober. Nu är världens andra Lynk & Co-klubb på gång. Den 15 januari öppnar man i en gammal tryckerilokal på Ekelundsgatan 4 i Göteborg.

Att den andra klubben hamnar i just Göteborg är ingen slump.

Alain Visser, vd på Lynk & Co.

– Göteborg är vår hemstad, därför är denna klubb extra viktig för oss i utrullningen av klubbar som sker runtom i Europa. Vi är väldigt stolta över denna samlingsplats som vi lyckats sätta ihop åt medlemmarna i vårt community, vi ser också fram emot att kunna dela vår klubb med alla Göteborgare – och svenskar, säger Alain Visser, vd på Lynk & Co.

Adressen som ligger inom vallgraven i Göteborgs innerstad, ett område som ligger i linje med Lynk & Cos image och urbana fokus, skriver man i ett pressmeddelande.

Att klubben i Göteborg öppnar innebär tyvärr inte att Lynk & Co kommer att börja leverera bilar, förutom exponeringsexemplar. De första bilarna är iställlet att vänta framåt vårkanten och erbjuds både som laddhybrid och elhybrid.

