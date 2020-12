Bentley blåser liv i åtråvärd 90-åring – Här är 4½ Litre Blower Continuation Series

Var går gränsen mellan replika och nytillverkning? Bentley säger sig ha lagt ner 40.000 timmar på att bygga det första nya exemplaret av racingbilen Bentley 4½ Litre Blower på 90 år. 12 till ska byggas men flera bilsamlare vill stoppa satsningen.

Två Bentley 4½ Litre Blowers. En byggd 2020 och en byggd 1929 – kan du gissa redan nu vilken som är vad?

Nyheten att Bentley ska bli ett elbilsmärke 2030 möttes av både ris och ros av er läsare. För de som tillhör det förargade lägret kommer nu en nyhet från den VW-ägda brittiska tillverkaren som tvärtom osar av avgaser: Bentley ska nytillverka 12 stycken 1930 4½ Litre Blower enligt exakt samma specifikation som originalet.

"Efter 40.000 timmars arbete har Bentley Mulliner idag färdigställt den första Bentley Blowern på 90 år i och med leveransen av 'Car Zero' – prototypbilen för Blower Continuation Series", skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande.

Den tiden ska inte minst ha gått till själva bygget, som krävde en hel del hantverk, utan även till att plocka isär och laserskanna Bentleys egna originalexemplar, chassinummer HB3403 från 1929 som upphovsmannen Sir Henry Birkin själv tävlade i. Totalt ska Bentley ha tagit fram 1.846 delar på nytt inkluderande den speciella motorn.

Eftersom engelsmännen aldrig verkar kassera någonting kommer nytillverkningen att använda samma ritningar och verktygsjiggar som användes för att tillverka originalen på 1920-talet.

En Bentley Blower går att känna igen på Roots-kompressorn i snoken som på vissa exemplar täcks av en aerodynamisk kåpa.

Projektet liknar det Bentleys landsmän på Jaguar lanserade för två år då man gick ut med att man skulle börja nytillverka sin klassiska sportbil E-Type med eldrift. Men till skillnad från Jaguar E-Type "Zero" är Bentley Blower Continuation Series, som är Bentleys Mulliner Classic "portfolios" första kundinriktade projekt, så långt från eldrift som man kan komma.

Inbitna James Bond-fans som läst Ian Flemmings böcker lär känna igen "Blowern" som bilen Bond ska ha köpt när han var endast 13 år gammal. Till skillnad från en del andra Bondbilar har den gråa Blowern, som dyker upp i Casino Royale, Live and Let Die och Moonraker, varken kulsprutor, katapultstolar eller roterande registreringsskyltar; Istället är den Bonds hobbybil som han gillar att skruva på.

Precis som grundbilen Bentley 4½ Litre är Blowern byggd på en minst sagt rejäl separat ram.

Grundaren var emot den

Endast 55 stycken kompressormatade Blowers konverterades från vanliga 4½ Litres av den framgångsrike racingföraren Sir Henry "Tim" Birkin och ingenjören Amherst Villiers på slutet av 1920-talet – trots grundaren Walter Owen Bentleys protester.

"W.O." var nämligen emot att använda kompressormatning – trots att rivalerna Bugatti och Mercedes-Benz samtidigt nådde stora framgångar med det. Det skulle "förvränga designen och fördärva prestandan", ansåg W.O., som dock vid det laget hade förlorat kontrollen över sitt företag till tävlingsföraren och finansmannen Woolf Barnato som gav Sir Birkin grönt ljus.

Tre av "The Bentley Boys" vid Le Mans någon gång 1928–1930. Från vänster: Frank Clement, Sir Henry Birkin och Woolf Barnato.

Ettore Bugatti lär ha sagt i vredesmod att det hans ärkerival W.O. Bentley byggde var "le camion plus vite du monde" – världens snabbate lastbil. Den drygt 1.727 kilo tunga 4½ Litre Blower är definitivt ingen lättvikare. Trots det tog Bentley hem Le Mans-segern fyra år i rad 1927–1930 med sina robusta sugmotor-bjässar; 1928 med just en vanlig 4½ Litre (1.625 kg).

Den tunga kompressorn i nosen visade sig tyvärr inte vara någon höjdare för varken bilens väghållning eller motorns pålitlighet. Några tävlingssegrar blev det därför aldrig för Birkins Blower. Modellen lyckades däremot kamma hem flera fartrekord. Bland annat satte Sir Birkin 1932 en snittfart runt den legendariska tävlingsbanan Brooklands på 222,03 km/h (138 mph) i sin prototyp Blower No. 1 Monoposto.

Motorn i den nya Blowern är en exakt replika av originalets 4,4-liters bensinfyra som enligt Bentley innehåller "många innovationer som en sportbilsmotor från 1970-talet skulle vara stolt över". Dessa inkluderar aluminiumkolvar, ett vevhus i magnesium, en överliggande kamaxel samt fyra ventiler och dubbla tändstift per cylinder. Kompressorn som gett bilen sitt namn är av typen Roots och matas direkt med dubbla förgasare från Skinner's Union (SU). Bentley nämner ingenting om motoreffekten i nytillverkade Car Zero men i racingtrim ska originalets ha legat på 243 hästkrafter. Utan kompressor presterade den som mest 130 hästar.

Tekniknivån är innovationerna till trots helt klart 1920-tal och att köra en bil av den årgången är inget för den nutida novisen. Den 4-växlade manuella lådan är helt osynkroniserad och dubbeltrampning är ett måste för att slippa skrapande. Magnettändningen på motorn är helt manuell och både tändförställningen och gasen styrs med spakar på ratten.

Inredningen på prototypen med en nolla i grillen är i oxblodsrött konstläder (!) och stolarna ska vara stoppade med 10 kilo hästhår, precis som på originalet, enligt Bentley. Även om mycket av arbetet har gjorts av Bentley själva medger man att man tagit in en hel del hjälp utifrån.

Bilens ram ska ha formats och nitats ihop av företaget Israel Newton & Sons. Ltd. som annars brukar göra värmepannor och ångmaskiner. Kylarkåpan i nickelmässing och bränsletanken i stål knackades ihop av Vintage Car Radiator Company. Jones Spring Ltd ska ha tillverkat bladfjädrarna och deras schacklar medan Vintage Headlamp Restoration International Ltd gjorde lamporna. Träkarossen i ask är gjord av Lomax Coachbuilders men har sedan täckts i konstläder av Bentley själva.

Prototypen ska nu genomgå rigorösa uthållighetstester, precis som en ny bil, innan de 12 planerade kundbilarna byggs. Det ska bland annat inkludera drygt 800 mils körning på bana, uppger Bentley.

Ralph Lauren: Gör det inte!

Det här låter väl trevligt kanske du tänker; En nära exakt nyproduktion av en extremt sällsynt bil som ägarna kanske faktiskt vågar att köra istället för att gömma undan dem i sina samlingar. En äkta Bentley Blower är trots allt värd tiotals miljoner kronor idag. Det tycker däremot inte samlarna.

I ett brev signerat av 10 stora bilsamlare, däribland modedesignern Ralph Lauren, uppmanar man Bentley att inte genomföra projektet. Det skulle förstöra vad som gör de "äkta" bilarna speciella, menar samlarna enligt Autocar som tagit del av brevet. Enligt dem borde bilmärken som Bentley slå vakt om sin historia, inte urvattna den.

– När en större tillverkare börjar bygga "äkta rekreationer" årtionden senare som suddar ut linjen mellan äkta och fejk och utan tvekan devalverar de autentiska bilarna, som privata ägare har uppskattat och bevarat långt innan tillverkarna intresserade sig, känns det som om skogsvakten har gått och blivit tjuvjägare, säger Simon Kidston, en av brevets undertecknare och brorson till Bentley-racingföraren Glen Kidston, till Autocar.

