Här är nya suven från Skoda som inte kommer till Sverige

Skoda Kushaq är en ny mellanklass-suv från den tjeckiska tillverkaren.

Skoda Kushaq är baserad på Skoda Vision IN.

Skoda Kushaq är den produktionsklara versionen av det koncept som gått under namnen Skoda Vision IN (IN för India). Det rör sig alltså om en modell som är exklusiv för den indiska marknaden och den kommer inte att introduceras i vare sig Europa eller Sverige.

Namnet Kushaq är hämtat från det indiska språket Sanskrit (men Q:et på slutet är Skodas påfund för att namnet ska linjera med Skodas övriga suvmodeller) och betyder ungefär kung eller härskare.

Skoda Kushaq väntas bli officiell under sommaren.

Teaser bild på Skoda Kushaq.

