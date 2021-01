Veckans hetaste nyheter!

Här är några av veckans mest lästa nyheter – samlade på ett ställe.

Video: Vi sladdar runt med Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 har potential att vara en riktigt rolig vintervagn. Den är bakhjulsdriven och har även motorn på bakaxeln. Men antisladdsystemet går inte att stänga av, inte ens litegrann. Vi hittar en lösning på det.

Fyra elbilar i vintertest – så mycket påverkas räckvidden

Hur långt kommer Volvo XC40 P8 Recharge, Opel Corsa-e, Kia e-Niro och Hyundai Kona i 90 km/h efter att ha blivit nedfrusna till 20 minusgrader?

Nederlänska sportbilstillverkaren Spyker går i konkurs

Spykers vd Victor Müller är optimistisk. "It ain't over till the fat lady sings".

Mercedes EQA 250 klarar 42 mil på en laddning

Populära GLA kommer nu i en helt elektrisk version: EQA. Räckvidden är 42 mil. Senare kommer en version med längre räckvidd och mer effekt.

Billigare Porsche Taycan på plats – skrotar fyrhjulsdriften

Taycanfamiljen breddas med en ny bakhjulsdriven instegsmodell.

Vi reder ut: Detta gäller vid parkering på laddplats

Vad är en laddplats egentligen och vem får parkera där? Vem som helst? En elhybrid eller kanske bara elbilar och laddhybrider? Egentligen är det glasklart, men faktum är att inte ens parkeringsbolagen vet vad som gäller.

Provkörning: Mercedes EQA – en bekväm och stabil elbil på vinterväg

Inom kort kommer Mercedes att lansera elbilen EQA, som är ett mindre alternativ till EQC. Vi har redan fått möjlighet att provköra bilen på svensk vinterväg.

