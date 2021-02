Volvos försäljning rusar i höjden

På ett år har Volvos försäljning ökat med 30,2 procent globalt. På den kinesiska marknaden är ökningen väldigt mycket större än så.

Under januari 2020 sålde Volvo 42.752 bilar över hela världen. Motsvarande siffra i år är 59,588 bilar, vilket innebär en ökning med 30,2 procent.

Nästan hälften av Volvos försäljning sker i Kina och ökar kraftigt. Under ett år har försäljningen i Kina gått upp med smått otroliga 91,3 procent.

Det finns tyvärr en tråkig förklaring till rekordsiffran. Under januari 2020 drabbades försäljningen i Kina av försäljningsbortfall på grund av pandemin.

Försäljning Jan 2020 Jan 2021 Ökning Europa 22,810 24,857 9.0% Kina 10,015 19,160 91.3% USA 6,157 8,151 32.4% Övriga 6,770 7,420 9.6% Totalt 45,752 59,588 30.2%

Suvar står för 71 procent av den globala försäljningen. Intresset för de laddbara bilarna (Recharge) ökar och står för 23 procent av volymen.

Topp-3-listan:

1. XC40 (17.770 ex)

2. XC60 (17.053 ex)

3. XC90 (7.564 ex)

I Kina är XC40 och S60 storsäljarna. I USA är det XC90 som säljer mest. I Europa säljer laddbara bilar bäst, här står Recharge-modellerna för 41 procent av försäljningen.

