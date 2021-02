Irriterande problemet på Volvo V90: ”Känns inte så premium”

Stort problem med fastfrusna dörrar på Volvomodeller.

Vintern håller just nu hela Sverige i ett järngrepp. Mycket snö och temperaturer långt under fryspunkten. Under det typ av väderförhållanden som råder just nu, skulle man kunna tänka sig att Volvo skulle stormtrivas och visa att man som svensk tillverkare är van vid kyla.

Tyvärr ser det inte riktigt så ut. På forum rapporterar många V90-ägare om att bakdörrarna fryser fast och kan vara "helt omöjliga att få upp om det är kallgrader". Att tina upp bilen i varmgarage hjälper bara för stunden och så fort det blir kallgrader igen så är problemet tillbaka.

Detta är inga nyheter för Volvo. Redan 2018 larmade en XC90-ägare om precis samma problem med att låskistan fryser.

Enligt en av våra läsare är Volvos första lösning på problemet att först blåsa låset helt torrt för att sedan byta till ett fett som tål kyla bättre, men även denna lösning uppges vara otillräcklig.

Går inte på garanti

Man skulle ju kunna tycka att Volvo skulle kunna ta detta fel på garanti med motiveringen att många är drabbade och att felet är utbrett. Men för att Volvo ska byta låskistan på garanti krävs en felkod.

Vi söker Volvo Cars för en kommentar.

Dörrarna ska inte frysa så lätt.