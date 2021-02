Ja till högre skatt för bensin- och dieselbilar

Riksdagens skatteutskott säger ja till regeringens förslag om höjd fordonsskatt för bensin- och dieselbilar.

Som en del av bonus/malus-systemet kommer fordonsskatten att höjas den 1 april 2021.

Det formella beslutet tas av riksdagen den 25 februari, men efter dagens möte i skatteutskottet står det klart att det finns en politisk majoritet som är för förslaget. Bara M och SD är emot.

Den höjda fordonskatten kommer att gälla nyproducerade bilar som registreras från och med den 1 april och släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer. Höjningen är 25 kronor per gram per kilometer för utsläpp utöver 90 g/km. Efter tre års sänks skatten.

Räkneexempel:

En Volvo V60 B4 diesel som släpper ut 135 gram CO2/km får en skattehöjning på 1.150 kronor per år.

(135–90) x 25 kr = 1.150 kr

En Volvo V60 B4 bensin som släpper ut 153 gram CO2/km får en skattehöjning på 1.575 kronor per år.

(153–90) x 25 kr = 1.575 kr

Höjningen få bilköpare att välja fordon med mindre utsläpp, men också öka intäkterna till statskassan. De senaste åren har staten betalat ut mer i bonus än de fått in på fordonsskatt.

Höjt förmånsvärde

Regeringen vill även höja förmånsvärdet den 1 juli 2021 för nya bilar. Det är dock troligt att förslaget kommer att förändras och/eller senareläggas till årsskiftet innan det läggs fram i riksdagen.

