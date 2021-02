Veckans hetaste nyheter!

Missat något under veckan? Du kan vara lugn, vi sammanfattar och kommenterar veckans hetaste nyheter.

Det började med att ett antal läsare hörde av sig och klagade på att bakdörrarna på deras Volvo V90 antingen fryser fast när det är kallt, eller så går de att öppna men sedan inte att stänga. Efter den artikeln har det öst in fler rapporter som visar på att problemt inte är isolerat till V90, utan felet gäller alla Volvos modeller.



Vi frågade Volvo om vad som görs åt problemet (du kan läsa deras svar här), och kort sagt säger man att man är medveten om problemet, och att man har en åtgärdsplan.



Det är låskistorna i bakdörrarna som är problemet, vilket Volvo vetat om i flera år. Kanske har man hoppats på dåliga vintrar så att felet inte ska upptäckas. En läsare hade förresten fått en offert på att byta låskistorna på båda bakdörrarna: 11.000 kronor!



Made by Sweden, men uppenbarligen inte Made for Sweden.

Den 1 april höjs skatten för bensin- och dieselbilar som ett nästa steg i Bonus/malus-systemet. Beslutet kommer att tas officiellt den 25 februari men när skatteutskottet sammanträdde i veckan fanns en tydlig majoritet för ja-sidan. Endast M och SD var emot.



Men vad innebär detta i kronor och ören då? Se vårt räkneexempel nedan.



Räkneexempel:

En Volvo V60 B4 diesel som släpper ut 135 gram CO2/km får en skattehöjning på 1.150 kronor per år.

(135–90) x 25 kr = 1.150 kr

En Volvo V60 B4 bensin som släpper ut 153 gram CO2/km får en skattehöjning på 1.575 kronor per år.

(153–90) x 25 kr = 1.575 kr



Samtidigt framkommer uppgifter om att staten går back på Bonus/malus. Den ökade skatteintäkten på bilar med höga utsläpp räcker inte till för att finsaniera subventionerna för miljöbilar.

– Systemet bör fasas ut, det är inte träffsäkert ur miljösynpunkt, säger Anna Dahlqvist, forskare och miljöekonom på Konjunkturinstitutet.

Polestar 1 är laddhybriden som är flaggskeppet för elbilsmärket Polestar. Ja, aningen knasigt är det, men samtidigt finns det mycket med Polestar 1 som imponerar. Priset, till exempel. Från 1.699.000 kronor. Men det är innan du bockar i det obligatoriska tillvalet snökedjor för 5.000 kronor!

Hur som helst så har den sista omgången Polestar 1 börjat byggas, och prodoktionen ska pågå året ut. Sedan är Polestar 1-sagan slut.

Flera bilar som tankat på en bensinstation i Viskafors utanför Borås fick problem med motorn. Orsaken? Bensinen i pumpen var till 60 procent utspädd med vatten. Felet ska ha varit en trasig gummipackning under en inspektionslucka.

Hur länge håller Teslas batterier? YouTubern och elbilstestaren TeslaBjørn har återigen mätt kapaciteten på sin 2019 Tesla Model 3 Performance som nu rullat drygt 8.000 mil.

Resultatet överraskar, och säger en del om hur snabbladdning påverkar litiumjonbatteriers livslängd.

Är det för mycket? Det låter Bjørn oss själva bestämma. Han kommer också med ett smart tips för den som vill maxa livslängden på sin elbils batterier.

Tänk dig att kunna vakna upp på morgonen, gnugga gruset ur ögonen, hälla upp en kopp kaffe och sedan hugga in på de viktigaste bilnyheterna – som du finner lämpligt paketerat i din mailkorg.



Den verkligheten är inte så lång bort som man kan tro – fyll bara i din mailadress i fältet nedan så är du igång redan imorgon!

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.