Trött på att leta parkering? Lynk & Co har lösningen

Lynk & Co 01 blir första bil i världen med ny teknik som ska underlätta parkering i stan.

Lynk & Co 01 är nära släkt med Volvo XC40.

Att sent på eftermiddagen hitta en parkering i stan kan vara ett gissel utan dess like. Gata upp och gata ned utan en endaste lucka att vika in kärran i. Detta är Lynk & Co mycket medvetna om och har därför vaskat fram en lösning som ska underlätta sökandet efter parkering.

Som första modell i världen kommer Lynk & Co 01 att vara utrustad med en programvara från HERE Technologies som heter HERE Parking. Den använder platsdata för att räkna ut var sannolikheten är högst att hitta en parkering snabbt.

– Lynk & Co handlar om att använda teknik för att göra våra medlemmars liv lite enklare. Eftersom så många resor slutar i en ren kamp för att hitta en parkeringsplats är vi riktigt taggade på att nu bli först ut med att erbjuda HERE Parking i alla våra bilar, säger David Green, Chief Digital Officer på Lynk & Co.

Förutom att visa vägen till den plats med störst sannolikhet för en ledig parkeringsplats upplyser HERE Parking också om pris för parkering och vilka parkeringsregler som gäller vi den aktuella tidpunkten. Tjänsten räknar också ut en uppskattad ankomsttid inklusive parkering.

Lynk & Co 01 kommer till Sverige under våren men finns redan nu att beskåda på på Lynk & Co-klubben i Göteborg. Lynk & Co ska locka kunder genom en "ny" typ av bilägande som är en blandning av privatleasing och bilhyra. Du kan dessutom själv låna ut din bil när du inte använder den, och på det sättet få ned din månadskostnad.

Förutom 01 har Lynk & Co också en elbil på gång som än så länge går under namnet Zero Concept. Den produktionsklara versionen av Zero ska visas i höst.

