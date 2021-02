Nu är det helt spikat: Bonus/malus höjs 1 april

Mindre bonus till laddhybrider men mer till elbilar. Förbränningsbilköpare åker på ännu mer skatt.

Nu är det helt klart: Den första april höjs fordonsskatten på nyproducerade förbränningsbilar och hybrider. Regeringens förslag som presenterades i höstas har nu passerat genom alla instanser.

Med det höjs bonusen som betalas ut till köpare av så kallade nollutsläppsfordon, framförallt elbilar, från 60.000 till 70.000 kronor. Samtidigt sänks den maximala bonusen för laddhybrider till 45.000 kronor

Renodlade förbränningsbilar kommer också bli ännu dyrare att köpa nya. Nyproducerade bilar som registreras från och med den 1 april och släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer kommer få betala ännu mer skatt. Höjningen är 25 kronor per gram per kilometer för utsläpp utöver 90 g/km. Precis som tidigare sänks skatten efter tre år.

Tidigare denna månad röstade riksdagens skatteutskott ja trots protester från Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Alla övriga partier röstade för förslaget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det formella beslutet om att införa höjningen var sedan planerat till idag och togs som väntat.

Bonus/malus-systemet har tidigare kritiserats från flera håll. Bland annat har expertmyndigheten Konjukturinstitutet skrivit till regeringen och föreslagit att systemet ska skrotas eftersom det går back ekonomiskt.

Syftet med bonus/malus är enligt regeringen att "förstärka miljöstyrningen och påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta".

Räkneexempel: Malus efter 1 april En Volvo V60 B4 diesel som släpper ut 135 gram CO2/km får en skattehöjning på 1.150 kronor per år.

(135–90) x 25 kr = 1.150 kr

En Volvo V60 B4 bensin som släpper ut 153 gram CO2/km får en skattehöjning på 1.575 kronor per år.

(153–90) x 25 kr = 1.575 kr

Bra, det här behövs för att ställa om Sveriges fordonsflotta! 29 Gasa 69 Bromsa