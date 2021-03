Nya beslutet som gör att EU kan övervaka din bil – om du tillåter det

Enligt en ny lagstiftning ska EU nu börja samla in verkliga förbrukningssiffror från alla nya bilar. EU-kommissionen vill ta reda på hur stor skillnaden är mellan bilarnas utsläpp på pappret och i verkligheten.

Dagens Real Driving Emissions (RDE) test kräver extern mätutrustning.

Att det inte är lätt att nå de förbrukningssiffror som bilar typgodkänns med kan nog de flesta bilförare intyga. Idag testas nya bilmodeller av EU i labb enligt fasta körcykler som inte helt speglar verkligheten, ett problem vars omfattning den Europeiska kommissionen hittills haft svårt att kartlägga.

2017 ersatte körcykeln WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure) och så kallade Real Driving Emissions (RDE) test i verklig trafik den gamla körcykeln NEDC.

EU-kommissionen hade då uppmätt ett gap mellan NEDC-utsläppssiffror och "verkliga" siffror på nästan 40 procent. Med den mer realistiska WLTP-körcyklen och RDE-testen skulle det gapet minska.

Men, vad är egentligen "verklig" körning? Det kan påverkas av en rad olika faktorer som inte nödvändigtvis går att simulera, inte minst individens körstil. Det enda sättet att få reda på hur stort gapet mellan verklighet och labb egentligen är vore att samla in data från alla bilar ute på vägarna direkt.

Det är precis vad EU nu ska börja göra.

Samlas in i upp till 15 år

Alla nya bilar som säljs i EU ska nu komma utrustade med ett system som loggar deras bränsleförbrukning i verkligheten. Detta enligt ett nytt beslut från EU-kommissionen som togs i torsdags.

Förbrukningsdatan ska sedan samlas in av biltillverkarna och staten vid verkstadsbesök och besiktningar. Staten ska rapportera in datan de samlar in i år till Europeiska miljöbyrån EEA senast april 2022.

Bilägare kan tacka nej till datainsamlingen. Detta eftersom datan som samlas in inkluderar bilarnas chassinummer. Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR är den en personuppgift.

Om ägarna godkänner det kommer förbrukningsdata samlas in från alla bilar som säljs i EU fram tills de blir 15 år gamla. EEA kommer sedan att behålla den insamlade datan i max 20 år.

Ska publicera årliga rapporter

Enligt EU-kommissionen ska den insamlade datan användas dels för försäkra att gapet mellan bilarnas testutsläpp och verkliga utsläpp inte börjar växa igen som de gjorde under åren då NEDC-körcykeln användes.

"Att mäta detta gap kommer att göra det möjligt för konsumenterna att bättre förstå hur fordon presterar under verkliga förhållanden och kommer att bidra till att målen för koldioxidutsläpp förblir effektiva", skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.



Datan kommer publiceras i årliga förbrukningsrapporter där det kommer att gå att jämföra olika tillverkares "gap" med varandra. Årsrapporten för 2021 ska publiceras i december 2022.



