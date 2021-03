"Drottningen av Nürburgring" har gått ur tiden – blev 51 år gammal

Ingen lär ha kört fler varv runt Nürburgrings nordslinga än dess "Drottning", Sabine Schmitz. Nu har den världsberömda ringen-profilen och tidigare Top Gear-programledaren lämnat oss.

En legend har lämnat oss. Sabine Schmitz, känd under epitet som "Drottningen av Nürburgring" och "Världens snabbaste taxiförare", somnade under gårdagen in efter en längre tids kamp mot cancer.

"Nürburgring har förlorat sin mest kända kvinnliga racingförare", skriver racingbanan i ett uttalande på Twitter.

De skickliga racingföraren Sabine föddes i Adenau alldeles intill det legendariska "gröna helvetet" och växte upp på Hotel am Tiergarten tillsammans med två systrar. Alla tre började tidigt tävlingsköra men endast Sabine valde att fortsätta och göra karriär inom motorsporten.

Bland annat vann hon som första kvinna 1996 och 1997 Nürburgrings 24-timmars i en BMW M3 som hon körde tillsammans med ringen-veteranen Johannes Scheid. Schmitz arbetade även som instruktör och förare av den populära "Ringentaxin" och det har påståtts att hon under denna tid körde sitt 20.000:e varv runt Nordslingan.

För omvärlden blev Schmitz känd när hon 2004 började vara med i det brittiska tv-programmet Top Gear. I sitt första framträdande spöade hon Jeremy Clarkson runt Nordslingan i en Jaguar S-Type diesel med hela 47 sekunder.

Förutom Top Gear medverkade hon även i andra tv-program, däribland Fifth Gear. 2016 återvände hon dock till Top Gear som programledare. Senast hon var med i programmet var episod 5 av säsong 28 som sändes i oktober 2020. Under sommaren hade hon avslöjat att hon varit sjuk i cancer sedan 2017.

Sedan nyheten om hennes bortgång kom under morgonen har flera av Sabine Schmitz vänner och tidigare kollegor delat sina kondoleanser i sociala medier.

Terrible news about Sabine Schmitz. Such a sunny person and so full of beans. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) March 17, 2021

Very sad to hear of the passing of Sabine Schmitz, a proper driving legend who’ll be sadly missed by many. The Ring has lost its Queen. RIP — Richard Hammond (@RichardHammond) March 17, 2021

I never thought car makers should be at the ‘Ring, but I always thought Sabine Schmitz should, and would, be. Rotten news. #RIP — James May (@MrJamesMay) March 17, 2021

She gave me pointers on how to drive a Ferrari very fast and hunted me down in a banger race. Brilliantly bonkers and an amazing human being! RIP the great Sabine Schmitz. pic.twitter.com/awtbOnMD90 — Paddy McGuinness (@PaddyMcGuinness) March 17, 2021