F1: Fredagsträningarna avklarade

Äntligen är F1-säsongen ingång. Fredagens två träningspass är genomförda. F1-redaktör Joakim Dyredand listar några utropstecken.

Låt oss börja med förutsättningarna. P1, första träningspasset är inte helt relevant då detta körs dagtid. Teamen får därmed inte ut mycket data från detta eftersom söndagens race kommer att köras under sen eftermiddag/kväll med betydligt lägre temperatur i luft och asfalt.

Det ryktas också om en ordentligt blåsig racedag, och det kan ställa till det. Vi som såg försäsongstesterna (för första gången här i Bahrain) minns sandstormarna.

Som väntat var det initialt Mercedes och Red Bull på de fyra första platserna. Mer oroväckande var det faktum att efter 30 av 60 körda testminturer låg de båda Alpine-bilarna (tidigare Renault) sist i listan.

Det är också en nyhet i år, fredagens två testpass har gått från 90 till 60 minuter. Det innebär att alla tre träningspass nu har samma längd. Glöm inte heller att starten åter ligger på hel timme, inte 10 minuter över, som man haft för att anpassa sig till vissa länders tv-sändningar.

Söndagens race startar alltså 17.00 – sommartid! Viaplay start emellertid sin sändning 16.00 med en hel timmes förmagasin.

Årets tre rookies hade ett trögt P1. Toro Rossos Yuki Tsunoda var på väg att sätta en fin tid men hade trafik framför sig mot slutet av varvet, vilket följdes av ett argt radiomeddelande med svordomar. Den såg jag inte komma från den beskedlige men blixtsnabbe japanen.

Två övriga nykomlingar, Mick Schumacher och Nikita Mazepin, båda för Haas, var som väntat sist i listan. Haas har ytterst få uppdateringar på bilen och har redan lagt fokus på 2022.

När klockan var nere på noll för P1 hade vi Max Verstappen, Red Bull, högst upp följd av Valtteri Bottas (Mercedes). Tredje snabbast, och länge högst på tidlistan, Lando Norris (McLaren) som därmed var halvsekunden snabbare än sin nya och högt skattade teamkollega Daniel Ricciardo.

Tre olika bilar på topp tre känns lovande! Bra fart även hos Ferrari, men Alpine och Aston Martin är orosmolnen. Ett utropstecken var de båda Alfa Romeo-bilarna på plats 10 och 11.

Till det andra träningspasset, med racemässigt mer jämförbar temperatur, hade samtliga bilar bråttom ut. Att korta träningspassen med 30 minuter visar sig ha varit ett genidrag.

Nu laddades det hårt och vi såg tidigt en snurrning av Mazepin och en avåkning av Norris.

Inte långt senare övertrumfades dessa av Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) som gjorde en rejäl avåkning vidare in i barriären vid kurva 1–3. Alfa Romeo-föraren kunde dock tag sig tillbaka till depån för egen maskin.

Halvvägs in i kvalet, mitt i kvalsimuleringsfasen, slog Sainz till med en supervass tid. Ferrarin tycks kunna blixtra till ibland.

Sedan gick Norris upp i topp. Men det blev kortvarigt eftersom Verstappen låg bakom honom på varvet och tog över med 1.30,847. Hamiltons kvalsimulering gav honom tredjeplatsen.

Fyra olika bilar på de fyra första platserna – F1 2021 levererar!

Och jämnt är det. Fram till plats 15 (Alonso) var differensen 0,923 sekunder.

De fem sista (även Kimi, men utan kvaltid pga sin avåkning) var som väntat Haas och Williams, och lika väntat med Russel först i kvartetten.

Helgens snackis är annars Lewis Hamiltons uttalande kring värdlandet Bahrains brist på mänskliga rättigheter. Att Hamilton haft för avsikt att bli mer politiskt i år, och var kritisk till fjolårets paroll We Race As One, som lät bra men inte innebar något aktivt ställningstagande, är allmänt känt.

Förra året försökte världsmästaren få till ett möte med Bahrains kronprins Salman bin Hamad Al Khalifa. Det skedde inte då, men vi får se om han har framgång under denna premiärhelg.

F1 är tillbaka på Viaplay klockan 12.55 imorgon lördag för P3, följt av kval med sändningsstart 15.30.