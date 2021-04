Bilboom inför skattehöjningen

Under mars 2021 sattes ett otroligt rekord. Många vill slippa den nya skatten.

Den 1 april 2021 ändrades bonus/malus-systemet. Elbilar får nu 70.000 kronor i klimatbonus, vilket är 10.000 kr mer än tidigare.

Laddhybrider kan få upp till 45.000 kronor i klimatbonus, men gränsen för att överhuvudtaget få bonus sänks till 60 gram koldioxid per km. Det innebär att en del stora suvar blir utan bonus.

Malusskatten kickar in vid 90 gram koldioxid per km och kostar nu 25 kronor mer per koldioxid per km.

En Volvo V60 B4 som går på bensin och släpper ut 153 gram CO 2 /km får en höjd årlig fordonsskatt från 5.441 kronor till 7.676 kronor.

72 procent fler bilar i mars

För att slippa undan den högre skatten har många bilhandlare beställt hem lagerbilar som registrerats före den 1 april. Detta har lett till ett nytt ett nytt rekord.

– I mars registrerades 47.460 nya personbilar, vilket är en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är rekordnotering för mars, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Det skedde många nyregistreringar under hela våren, en ökning med 37,4 procent jämfört med samma period 2020. Då drabbades mars månad av en viss sänkning på grund av pandemin.

Fler laddhybrider och färre elbilar

Trots att vanliga bensin- och dieselbilar får en kraftig skattehöjning den 1 april har antalet sådana bilar minskat jämfört med 2020.

– Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent, säger Mattias Bergman.

Av detta kan man dra flera slutsatser:

1. Efterfrågan på icke laddbara-bilar är låg.

2. Elbilsköparna vill vänta in den högre bonusen.

3. Köpare av laddhybrider ville passa på innan bonusen sänktes.

Den 1 juli 2021 höjs förmånsskatten rejält för de flesta bilar. Därför kommer vi antagligen se en fortsatt hög bilförsäljning fram till halvårsskiftet. Därefter väntas nybilsförsäljningen minska kraftigt eftersom företagsbilar står för en stor andel.

– Vi bedömer att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att ökningstakten av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman.

Nyregistreringar i mars

mars 2021 mars 2020 Förändring % Personbilar 47.460 27.649 + 71,7 % Andel laddbara personbilar 37,0 % 28,2 % + 30,7 % Varav: Laddhybrider 14.933 <4.790 + 211,8 % Elbilar 2.609 3.004 – 13,1 %

10 i topp – samtliga personbilar

Modell mars 2021 mars 2020 % 1. VOLVO S/V60 4.188 2.313 81,06 2. VOLVO XC40 2.793 1.067 161,76 3. VOLVO XC60 2.713 784 246,04 4. TOYOTA RAV 4 1.497 187 700,53 5. VOLVO S/V90 1.685 862 95,47 6. KIA CEED 1.292 413 212,83 7. KIA NIRO 1.213 657 84,62 8. VW TIGUAN 1.176 589 99,66 9. VW PASSAT 989 853 15,94 10. VW T-ROC 699 205 240,97

10 i topp – laddbara bilar

Modell Typ 2021 2020 1. VOLVO XC60N LADDHYBRID Laddhybrid 1.335 155 2. VOLVO S/V60 LADDHYBRID Laddhybrid 1.385 812 3. TOYOTA RAV 4 5-D Laddhybrid 1.090 0 4. KIA CEED SW PLUG-IN HYBR Laddhybrid 846 63 5. VOLVO XC40 LADDHYBRID Laddhybrid 1.170 156 6. KIA NIRO PLUG-IN HYBRID Laddhybrid 759 342 7 TESLA MODEL 3 El 1.192 1.084 8 WV PASSAT GTE Laddhybrid 418 428 9 BMW 530E Laddhybrid 406 27 10 VOLVO S/V90N LADDHYBRID Laddhybrid 382 147

