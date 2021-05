Begbilen som säljs snabbast i Sverige

Vilken begagnad bil blir snabbast såld hos bilhandlarna? Svaret är nog inte det du tror ...

Begagnathandeln är glödhet i Europa, enligt analysföretaget Autorola som har släppt en stor rapport. I april ökade bilhandlarnas försäljning av begagnade bilar med 147 procent mot i fjol. Visst, Corona fick bilhandeln på fall då, men jämfört med 2019 då ingen smitta härjade ligger ökningen på 7,2 procent för helåret 2021.

Det var främst i Storbritannien som bilförsäljningen verkligen tog fart, men det rör sig också mycket bra i de tidigare så hårt Cornadrabbade Italien och Spanien.

Bilar som är maximalt ett år gamla är speciellt åtråvärda, vilket kan bero på att nybilsproduktionen har gått ner på grund av bristen på halvledare. Begagnatlagren minskar i de flesta länder, med i snitt 2,3 procent under det senaste året.

Dieselbilarna säljer snabbast, med en genomsnittlig tid hos handlare på 54 dagar samtidigt som försäljningen av just dieselbilar backade med sex procent från mars till april, medan elbilarna tar fart.

Den bilmodell som har det största suget är – håll i dig nu – Opel Mokka! Den stod bara i genomsnitt 20,7 dagar hos handlarna.

Opel Mokka - hetast i Europa!

I Sverige har snittpriset på de begagnade bilarna ökat under det senaste året, medan de likt börsens aktier var billiga under våren i fjol. Totalt har begagnathandeln gått upp med 11 procent under årets fyra första månader.

I Sverige är snitt-tiden hos en handlare 47 dagar för en dieselbil och 49 för en bensinbil. Men nu till karamellen: bland max fyra år gamla bilar hittar vi ett livsbejakande resultat för snabbaste säljaren: Porsche 911! Dessa står i snitt endast 18 dagar hos en handlare,

Porsche 911 är hetast i bilhallarna.

Tätt efter kommer Toyota Avensis med 18,5 dagar – ett åtråvärt förnuftsköp. Ford Ranger tillhör också bilarna som inte hinner fånga ett lager damm: 22 dagar i hallen.

Toyota Avensis krånglar inte så mycket – det lockar många.

Jag vill också ha en Porsche 911! 2 Gasa 2 Bromsa