Antalet mopedskador har ökat med 91 procent

Ökat antal EU-mopeder och mopedbilar bidragande orsak till ökningen.

Under en de senaste tio åren har antalet mopeder i trafik ökat med 39 procent. Vid årsskiftet 2019/2020 fanns 103.071 EU-mopeder och mopedbilar i trafik samt 223.871 avställda.

Ökningen beror främst på de allt mer populära mopedbilar som tredubblats under perioden. En annan anledning är att fler köper moped för att slippa trängas i kollektivtrafiken. Ytterligare en orsak är att handlare registrerade extra många mopeder inför årsskiftet då utsläppsreglerna ändrades.

Antalet mopedskador som anmälts till försäkringsbolaget If har bara under de tre senaste åren ökar med 91 procent. Ökningen kan bero på att idag använder många använder EU-mopeder och mopedbilar mer än tidigare – de är helt enkelt ute mer i trafiken.

– Fler mopeder på vägarna innebär fler anmälda skador, men vår statistik visar samtidigt att risken för att råka ut för en olycka har minskat något. Det kan bero på att vi får fler personer med mopedkörkort ute i trafiken. De är bättre förberedda för dagens trafikmiljö, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Färre mopedister omkomna

Trots att det sålts fler mopeder och att skador har ökar på senare tid har antalet dödsolyckor sjunkit. Under de senaste tio åren var snittet 6,1 dödsfall per år (2011-2020), men ser man bara till den senare hälften (2016-2020) så är snittet 5,2 dödsfall per år.

Fler utbildade förare kan vara en förklaring, men också att hastigheterna sänkts i många tätorter och att bilarna blir allt skonsammare mot oskyddade trafikanter.

De flesta olyckorna med mopeder sker i städer. I stan har bilister svårt att upptäcka mopedförare, därför är det viktigt att se till att placera sig i bilistens synfält och försöka förstå bilförarna.

– För den mopedförare som kör i stan så är det viktigt att söka ögonkontakt och att alltid vara beredd på att bromsa eller väja. Bilförare kan även ha svårt att upptäcka en moped som kommer körande bakifrån. Det är extra farligt vid omkörning och vid vänstersväng så var extra vaksam vid dessa trafiksituationer, säger Johan Granholm.

För att få köra en EU-Moped (klass 1) så behövs sedan 1 oktober 2009 ett AM-körkort. Utbildningen består av både teori och praktiska delar. Mopedutbildningen ska ske hos en behörig utbildare och den ska vara minst tolv timmar lång. Den består även av minst fyra timmars praktisk träning.

Mopeder delas in i två klasser; EU-moped klass I och moped klass II. Båda kräver trafikförsäkring enligt lag. Mopedbil klassas som EU-moped klass I.

Rapporterade skador EU-moped

År Trafikskada Vagnskada 2018 140 109 2019 196 170 2020 262 215

Siffrorna inkluderar mopedbilar. Källa: If

