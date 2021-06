Stor lista: Här är bilmärkena som är dyrast att försäkra

Vill du spara pengar på försäkringen – då ska du välja franskt!

Det är dyrt att åka BMW, inte minst att försäkra.

När man ska slå till på en ny, eller kanske främst en lite äldre bil som kanske behöver helförsäkring, då är det värt att titta både en och två gånger extra på vad försäkringskostnaden blir.



Faktum är att vi på auto motor & sport nyligen gjort en specialutgåva – Bilköpsguiden 2021 – där vi går igenom alla steg i en bilköpsprocess för att göra det lättare för dig! Den tidningen finns i handeln just nu och i vårt digitala tidningsarkiv. Om du är premiummedlem så ingår denna tidning i din prenumeration!



Vad gäller försäkringar skiljer sig priset ganska ordentligt beroende vilket fabrikat du väljer. Vi har tagit hjälp av Insplanet som tagit fram statistik på snittpremien (ihopräknat trafik-, halv- och helförsäkring) bland några av de vanligaste bilmärkena*.



Dyrast är det att försäkra är de tyska premiumtillverkarna BMW, Audi och Mercedes. Allra värst är BMW med en snittpremie på 5.962 kronor – det är nästan 1.000 kronor dyrare per år än Audi. Dessutom nära dubbla försäkringskostnaden jämfört med det billigaste märket Renault, som i snitt kostar 3.120 kronor per år att försäkra.

Volvo placerar sig strax över medel, men en snittpremie på 3.924 kronor, snäppet billigare än Volkswagen.

Årspremie i snitt, trafik-, halv- och helförsäkring kombinerat.

Bilmärke Pris helår, kronor BMW 5.962 Audi 5.028 Mercedes-Benz 4.966 Chevrolet 4.798 Mitsubishi 4.252 Fiat 4.228 Kia 4.029 Volkswagen 3.936 Volvo 3.924 Subaru 3.910 Ford 3.873 Nissan 3.743 Mazda 3.742 Citroen 3.708 Saab 3.679 Hyundai 3.527 Opel 3.526 Seat 3.451 Honda 3.439 Toyota 3.434 Peugeot 3.412 Skoda 3.282 Suzuki 3.230 Renault 3.120

