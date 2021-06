Tävling: Sveriges värsta biltvättsminne!

Här är första halvan av alla tävlingsbidrag – vilken röstar du på?

Att tvätta bilen är inte så lätt som man kan tro och mycket kan gå snett när man har otur eller när man är lite klantig …

Tittarna på vår Youtubekanal har skickat in sina bästa dåliga minnen, för att vinna ett tvättpaket från Sonax, och nu vill vi veta vilket som är bäst, eller ska vi säga sämst?

Vi tänker låta er läsare avgöra – läs igenom alla minnen och rösta på det du tycker bör vinna i kommentarsfältet här under. Det räcker med att skriva numret på bidraget.

I morgon kommer det ännu fler dåliga minnen, eftersom det har skickats in så många bidrag har vi delat upp dem på två delar.

Må det sämsta bidraget vinna!

Här är vinstpaketet – du utser vinnaren!

1. Slipfirman

Hej! Min sämsta biltvätt ägde rum för en månad sedan. Jag brukar tvätta bilen själv, för hand, då jag vet att varje drag med svampen sker med omsorg och resultatet blir bra!

Detta trots att det ofta tar lång tid och jag blir blöt överallt, kostnaden blir ganska ordentlig då alla olika medel ska köpas (avfettning, schampo många svampar mm). Det är också minutavgift på macken där jag vanligen tvättar! Men denna gång tänkte jag att jag skulle unna mig lyxen av att lämna in min bil hos en tvättfirma och slippa allt krångel!

Jag bokade tvättiden och det skulle vara klart på 50 minuter! Jag betalade extraavgift för att få bort asfaltfläckar och flygrost med mera. Detta hade hög prioritet hos mig, då bägge framskärmar nyligen hade bytts ut och var nylackerade! Även bakskärmarna var lackerade. Mitt mål med "inte en enda rostfläck" hade uppnåtts i och med detta! När 50 minuter hade passerat, kom en anställd in med nyckeln och han hade snällt kört fram bilen åt mig!

Jag tittade på den blanka men något blöta bilen och kände mig lättad av resultatet! Jag satte mig i bilen som nu även var invändigt tvättad och ren, det luktade gott i bilen! Jag körde en bit längre bort för att inspektera bilen ytterligare, nu när den var helt torr! Jag klev ur och tittade intensiv på min framskärm! Ögonblicket kändes som i slowmotion då min värld rasade framför mina ögon! Paralyserad föll jag ner på knä. På den förut nylackerade ytan fanns nu väldigt tydliga revor i lacken! Det såg ut som om de gått lös med grovt sandpapper på ytan! Inte nog med det, bredvid revorna stirrade en stor asfaltfläck mig rakt in i ögonen! Förtvivlad reste jag mig sakta upp och hämtade kraft för att fortsätta inspektionen runt bilen.

Efter många varv öppnade jag av en slump ena bakdörren! Det ska läggas till att jag betalade även extra för att de skulle tvätta insidan av dörrkarmarna! På min nu "äntligen rostfria bil" tittade nu en enorm rostblaffa fram längs bakdörren! De hade här tvättat och gnidit i absurdum och bokstavligen "blästrat" bort färg och allt vad det heter! Den första tanken som slog mig är att åka tillbaka och ställa dem till svars för vad de gjort! Men sen insåg jag att jag absolut INTE vill att de ska fortsätta att ta i bilen något mer!

Jag fick helt enkelt åka till macken med minutavgift och åtminstone försöka få bort de vidriga asfaltsfläckarna på skärmen! Jag kör dit och köpte både avfettning schampo och svampar i hopp om att jag skulle rädda situationen! Hon i kassan säger att jag får ställa mig i kö med bilen, för alla platser var upptagna i tvätthallen! Mitt redan dåliga humör fortsatte att stiga då jag vänligen tog emot kölappen och körde runt till baksidan av macken. Väl där väntade jag, och väntade och väntade och väntade ... (jag svär nästan på att jag såg det byta årstider) Tillslut, så gav jag upp!

Jag lämnade macken med gråten i halsen och åkte hemåt. Jag hann inte särskilt långt förrän min flickvän ringer och frågade vad vi ska äta för mat ikväll? Som tröst på allt elände ger jag på förslag att hämta kinamat från en restaurang som vi båda älskar! Jag ändrade kurs och styr mot maten som jag nu har beställt. Jag kom in i restaurangen och det luktade fantastiskt gott. Maten som jag beställde var färdig och jag betalade och gick ut. Jag gör som jag brukade och ställer maten i passagerarsätet och spände fast allt med bilbältet. Äntligen något positivt på denna hemska dag! Väl hemma så parkerade jag bilen, slog av tändningen och skulle precis lyfta upp den gott luktande kinamaten, det luktar VÄLDIGT mycket kinamat