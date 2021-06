Läsarna berättar – här är våra värsta biltvättsminnen!

Många hemska historier som skakar om ett bilentusiasthjärta!

Att tvätta bilen är inte så lätt som man kan tro och mycket kan gå snett när man har otur eller när man är lite klantig …

Tittarna på vår Youtubekanal har skickat in sina bästa dåliga minnen, för att vinna ett tvättpaket från Sonax, och nu vill vi veta vilket som är bäst, eller ska vi säga sämst?

Vi tänker låta er läsare avgöra – läs igenom alla minnen och rösta på det du tycker bör vinna i kommentarsfältet här under. Det räcker med att skriva numret på bidraget.

I morgon kommer det ännu fler dåliga minnen, eftersom det har skickats in så många bidrag har vi delat upp dem på två delar.

Må det sämsta bidraget vinna!

Här är vinstpaketet – du utser vinnaren!

1. Slipfirman

Hej! Min sämsta biltvätt ägde rum för en månad sedan. Jag brukar tvätta bilen själv, för hand, då jag vet att varje drag med svampen sker med omsorg och resultatet blir bra!

Detta trots att det ofta tar lång tid och jag blir blöt överallt, kostnaden blir ganska ordentlig då alla olika medel ska köpas (avfettning, schampo många svampar mm). Det är också minutavgift på macken där jag vanligen tvättar! Men denna gång tänkte jag att jag skulle unna mig lyxen av att lämna in min bil hos en tvättfirma och slippa allt krångel!

Jag bokade tvättiden och det skulle vara klart på 50 minuter! Jag betalade extraavgift för att få bort asfaltfläckar och flygrost med mera. Detta hade hög prioritet hos mig, då bägge framskärmar nyligen hade bytts ut och var nylackerade! Även bakskärmarna var lackerade. Mitt mål med "inte en enda rostfläck" hade uppnåtts i och med detta! När 50 minuter hade passerat, kom en anställd in med nyckeln och han hade snällt kört fram bilen åt mig!

Jag tittade på den blanka men något blöta bilen och kände mig lättad av resultatet! Jag satte mig i bilen som nu även var invändigt tvättad och ren, det luktade gott i bilen! Jag körde en bit längre bort för att inspektera bilen ytterligare, nu när den var helt torr! Jag klev ur och tittade intensiv på min framskärm! Ögonblicket kändes som i slowmotion då min värld rasade framför mina ögon! Paralyserad föll jag ner på knä. På den förut nylackerade ytan fanns nu väldigt tydliga revor i lacken! Det såg ut som om de gått lös med grovt sandpapper på ytan! Inte nog med det, bredvid revorna stirrade en stor asfaltfläck mig rakt in i ögonen! Förtvivlad reste jag mig sakta upp och hämtade kraft för att fortsätta inspektionen runt bilen.

Efter många varv öppnade jag av en slump ena bakdörren! Det ska läggas till att jag betalade även extra för att de skulle tvätta insidan av dörrkarmarna! På min nu "äntligen rostfria bil" tittade nu en enorm rostblaffa fram längs bakdörren! De hade här tvättat och gnidit i absurdum och bokstavligen "blästrat" bort färg och allt vad det heter! Den första tanken som slog mig är att åka tillbaka och ställa dem till svars för vad de gjort! Men sen insåg jag att jag absolut INTE vill att de ska fortsätta att ta i bilen något mer!

Jag fick helt enkelt åka till macken med minutavgift och åtminstone försöka få bort de vidriga asfaltsfläckarna på skärmen! Jag kör dit och köpte både avfettning schampo och svampar i hopp om att jag skulle rädda situationen! Hon i kassan säger att jag får ställa mig i kö med bilen, för alla platser var upptagna i tvätthallen! Mitt redan dåliga humör fortsatte att stiga då jag vänligen tog emot kölappen och körde runt till baksidan av macken. Väl där väntade jag, och väntade och väntade och väntade ... (jag svär nästan på att jag såg det byta årstider) Tillslut, så gav jag upp!

Jag lämnade macken med gråten i halsen och åkte hemåt. Jag hann inte särskilt långt förrän min flickvän ringer och frågade vad vi ska äta för mat ikväll? Som tröst på allt elände ger jag på förslag att hämta kinamat från en restaurang som vi båda älskar! Jag ändrade kurs och styr mot maten som jag nu har beställt. Jag kom in i restaurangen och det luktade fantastiskt gott. Maten som jag beställde var färdig och jag betalade och gick ut. Jag gör som jag brukade och ställer maten i passagerarsätet och spände fast allt med bilbältet. Äntligen något positivt på denna hemska dag! Väl hemma så parkerade jag bilen, slog av tändningen och skulle precis lyfta upp den gott luktande kinamaten, det luktar VÄLDIGT mycket kinamat. Jag lyfte försiktigt på kassen och... NEEEEEEEEJJJ!! Restaurangen hade varit så fruktansvärt generösa med portionerna att kinasåsen bokstavligen svämmat över och ner i botten på matpåsen, som var gjord i PAPPER!!! Det NYTVÄTTADE sätet fullt av kinasås och jag skrek av ilska! Nu ligger där en handduk så ingen får sås på sig när de sätter sig i sätet!

Slutsatsen blir att det kan bli dyrt att lämna bilen på tvätt och jag kommer i fortsättningen tvätta bilen själv!

Mvh Daniel P.

2. Tvätt-invigningen

Händelsen inträffade i Linköping 1991.

Jag hade precis köpt en riktigt fin Audi 100 2.3 e av min dåvarande arbetskamrat.

Han hade av okänd anledning sjunkit så lågt så att han precis hade köpt en fabriksny Peugeot 605 (Jag förstod inte då och jag förstår fortfarande inte hur han kunde köpa en sån). Men men, han tråkade mig för att ha en gammal (då 3 år) bil och var oerhört stolt över sin nya mörkröd metallick-färgade Peugeot. Till saken hör att vi dagen innan hade diskuterat om att Texacomacken vid Vallarondellen hade investerat i en helt fantastisk biltvätt utan borstar, utan istället långa slingor av något fantastiskt material som skulle eliminera smårepor som tidigare borsttvättar alltid gjorde.

Min kollega hade lyckats snika till sig en gratistvätt och åkte iväg med sin nya men lite dammiga 605:a för att inviga biltvätten och första tvätten men nya pärlan. Normalt så handtvättade vi alltid våra bilar tillsammans och var så långt från automattvättare det bara gick att vara. Han gjorde alla moment för att tvätta och satt självklart kvar i bilen under tiden som bilen tvättades, han såg på en bildskärm hur fälgborstarna och fladdergardinen började röra sig. När borstarna var framme vid hjulen så stannade dom .... inte, utan fortsatte en halvmeter och med full kraft gick rakt in i bakdörrar och framskärmar och borstade stora fyra fina runda jävligt repiga bläffor på bilen.

Han kunde och kan säkert än idag brusa upp om det inte gick riktigt hans väg, jag är glad att jag inte var biltvättsansvarig den gången, för han brusade nog upp lite. Ny lack blev det, och jag är osäker på om dom har hittat mackägaren och tvättinstallatören än …

Mvh Tommy L.

3. Minusgrader

Mitt sämsta biltvättsminne var när jag skulle tvätta min nyköpta bil för första gången i minus 5 grader. Avfettningen torkade/frös in i lacken och värst av allt var att jag var så stressad (för att det var kallt) så att jag råkade ta svampen som jag rengjort fälgarna med och använda på lacken, på så sätt skapade jag horribelt fula tvättrepor från allt grus som fastnat i svampen från fälgtvätten. Sist men inte minst, innan jag ska sätta mig i min bil och åka hem (redan besviken) så halkar jag omkull och faller pladask i en is/vattenpöl på rumpan.

Omar A

4. Polettstrejk

Hej!

Skulle tvätta av min Volvo V70 a-traktor i en snabbtvätt. Polettautomaten slutade fungera precis efter att jag sprutat ner hela bilen med kemikalier och skum. En solig dag medverkade till att det torkade in i lacken och jag fick helpolera bilen. Jag som bara skulle ha en snabbtvätt.

Sander H.

5. Dyngsur

Hej, det här är mitt sämsta biltvättarminne som jag aldrig kommer att glömma. Jag står och tvättar bilen i en gds-hall och kopplingen i tvättlansen går sönder och en vatten- och schampooblandning sprutar rakt på mig så att jag blir helt dyngsur. Blöt av vatten och schampo springer jag bort till deras tvätthoar för att få bort schampot från kläderna. Försökte sedan få mig så torr som möjligt med deras torkpapper innan jag satt mig i en halvren bil för att åka hem. Det blev en lite udda hemresa från gds-hallen i blöta kläder, tur att man hade skinnstolar i bilen.

MVH David

6. Att kratta en Porsche

Hej Alrik, här kommer min lilla historia om ett biltvättarminne som min pappa blir illamående utav. Det hela började med att min pappas kompis skulle gifta sig. Kompisen ville åka något fint till bröllopet och frågade därför min pappa om han inte kunde fråga sin bror om att få låna hans Porsche 997 Turbo.

Pappa lånade Porschen av sin bror och skulle göra den fin inför bröllopet. Han hade bestämt sig för att tvätta bilen och jag som då var tre år hörde talas om att pappa skulle tvätta den. Jag hann ut före pappa och tänkte att jag skulle hjälpa honom lite. Det var dock en mycket dålig idé från min sida då jag gick raka vägen till min sandlåda där jag hade en kratta som jag tyckte var otroligt lämplig att använda vid tvättandet. Jag börjar dra med denna sandiga kratta mot bilens lack (mörkblå metallic).

Pappa kommer så småningom ut och ser vad som pågår, det ansiktsuttrycket han gjorde har jag fått återberättat av min mamma var det värsta hon har sett på honom.

Det hela slutar med att jag sitter gråtandes i sandlådan med min kratta och pappa tvättar och polerar bilen i många timmar i hopp om att skitungens spår skulle försvinna.

Ni gör ett grymt jobb med förnuft och känsla, hoppas ni tycker min historia visar att jag kanske behöver lite riktiga saker att tvätta bilen med!

Mvh Gustav.

7. Kråkorna

Hej! Mitt sämsta bilvårdsminne skedde förra året. Jag är väldigt insatt och intresserad av bilvård och skulle polera min Seat Leon före försäljning. Jag rullade in den i garaget, drog fram maskinen och körde igång. Jag körde tre steg och lackskydd som avslut ,och alla plastdetaljer och så vidare! Backade ut bilen och skulle fotografera. Tror inte det tog mer än en minut, så kom en flock med kråkor och min svarta Seat var näst in till vit!

Lucas A.

8. Gummiskrapan

Hej, mitt sämsta tvättminne är från när jag var 17 år och tvättade pappas halvår gamla Volvo S40. Jag spillde ut såphinken över bilen efter tvätten och sköljde av bilen för dåligt vilket resulterade i att när jag torkade vindrutan med gummiskrapa lyckades jag få tre stora repor mitt i ögonhöjd på chaufförssidan, det var inte roligt men nu efteråt är det en bra lärdom.

Mvh. Niklas J.

9. Livrädd

Hej Alrik! Mitt värsta biltvättar minne var när jag var runt 7-8 år gammal och var med min pappa och skulle tvätta i en automat tvätt. Det var så att min pappa hade skadat sig på jobbet och sabbat sin fot, så han hade gips och hoppade på kryckor och jag skulle följa med pappa för att han inte själv kunde lägga i myntet (det var på den tiden man lade ett speciellt mynt i apparaten för att starta maskinen).

Det var bara det att jag som liten grabb var livrädd att jag inte skulle hinna tillbaks in i Volvo 245 Automat Dieseln innan maskinen skulle starta.

Det slutade med att pappa fick hoppa ut i tvätthallen för att starta maskinen och det var ju självklart halt i hallen precis som det alltid är och när han fått i myntet och var på väg tillbaka till bilen så for kryckorna åt alla håll och pappa i backen.

Automaten startade och han skrek efter hjälp!

Som tur var hörde en man honom och tryckte på nödstoppen. Pappa fick hjälp upp och vi fick ta tvätten en annan gång, pappa behövde åka till sjukhuset för att kolla till sin fot som hade fått sig en ordentlig smäll i fallet.

Det värsta med denna historia är att de satt sina spår, jag har aldrig gillat automat-tvättar efter detta och förra året, efter att jag var med om en olycka där jag förlorade mitt ben har jag haft svårt att tvätta bilen.

Men eftersom jag har det här minnet vågar jag inte köra till en automat-tvätt även fast jag vet att de flesta inte funkar så längre. Nu får man försöka köra runt i sin rullstol hemma och tvätta även fast det inte är enkelt haha.

Mvh Markus H.

10. Premier League

Mitt sämsta biltvättarminne var när en dag för några år sedan, då jag skulle göra den stora vårrekonden. Jag lade på kallavfettning och skulle bara in och hämta något medan den fick verka. Väl inne så pågår en stormatch i Premier League och jag lyckas fastna, 20 minuter senare kommer jag ut och inser att allt är intorkat deluxe. Jag hade även använt sista kallavfettningen, så lika löser lika för att försöka återställa det hela var för sent. Blev dyr-rekond på firma för att återställa lacken...

11. Låsbulten

Här kommer mitt sämsta bilvårdsminne i förhoppningen av att vinna fin-fint pris. Jag hade precis tvättat bilen strålande fin och skulle byta däck. Första däcket går på och av utan problem. På andra förstör jag låsbulten, efter mycket om och men tar jag den till verkstaden där de till sist får svetsa bort resterande bultar. Ett mycket dyrt däckbyte.

André F.

12. Snörost

Får börja med att säga att det gällde en Vit Audi a4 Quattro 2009 med flertal rostangrepp vid hjulhusen. Jag brukade bara tvätta bilen vid gör det själv-tvätt och de är ju inte alltid så bra så en gång skulle jag ta en ordentlig tvätt på föräldrarnas uppfart, men hur fan skulle jag kunna veta att farsan högtryckstvätt var så pass mycket starkare än de på gör det själv -tationen? Rostangrepp vid hjulhusen slutade med att stora lackkakor slets av och man kunde tro det snöade där hemma…

Victor S.

13. Takluckan

Hej! Mitt sämsta biltvättsminne var när jag och min kusin skulle åka in i en automatisk biltvätt. Då jag råkade öppna soltaket på vår Audi A4 flög in massvis med vatten. Det blev en del vattenskador i bilen då bland annat klimatpanelen gick sönder.Det var mitt sämsta biltvättsminne!

Mvh Alexander S.

15. Crocs …

Jag var rätt så ung och amatör inom bilar och bilvård. Det var en fin sommarkväll och jag var ute med kompisen och tänkte passa på och tvätta min gråa importerade Infiniti FX35. Jag hade på mig mina slitna crocs-tofflor och tänkte att det inte skulle vara några problem.

Det slutade med att jag halkade omkull flera gånger när jag skulle spola av bilen. Som tur är så hamnade jag på marken och inte på bilen varje gång. Dessutom trodde jag att tvättplattsens borste var en riktig bra grej att använda på bilen, för att den skulle bli ordentligt ren. Som grädde på moset var det människor på kö som såg denna cirkus.

Mvh Elias-Emanuel C.

16. Katalysatorbranden

Hej! Mitt absolut sämsta tvättminne härrör sig från 2002. Jag bodde då i en lägenhet i Göteborg och körde en Saab 900i. Av någon anledning fick jag för mig att jag skulle göra en motortvätt (tror jag misstänkte oljeläckage och då ville jag bättre kunna se var läckaget fanns). Eftersom jag är smålänning skulle jag göra detta själv i en Gördetsjälv-tvätthall. Köpte produkterna på Biltema och satte igång tvättningen. Det gick hur bra som helst, tyckte jag. När jag skulle köra hem tyckte jag att bilen gick lite hackigt och svarade dåligt på gasen. Efter cirka 5 kilometer, 1 kilometer hemifrån, så ser jag en person på trottoaren som skriker och viftar med händerna. Då det var på en liten väg inne i Majorna stannade jag till och vevade ned rutan. "Det brinner under bilen!", skrek personen. I samma ögonblick började rök välla in i kupén. Jag stängde genast av motorn och hoppade ur bilen. Lägger mig mot marken och tittar under bilen. Katalysatorn är glödhet, närmast genomskinlig. Jag ringer 112 och ber om hjälp av brandkåren, desperat som jag var.

Dock tog det aldrig fyr i bilen, och brandkåren behövde aldrig tillkallas av operatören. Eftersom jag stängt av motorn klarade sig bilen från en storskalig brand. När katalysatorn svalnat fick jag bogserhjälp hem av en vän. Bilen gick inte att starta.

På verkstaden upptäckte man att kabelhärvan som gick i kardantunneln hade smällt ihop totalt. Kupén luktade apa, men det löste jag med en kopp ättika ståendes på golvet i ett par dagar. Med ny kabelhärva fick bilen nytt liv igen, med samma gamla katalysator. Men någon mer motortvätt har det aldrig blivit på någon bil sedan dess. Att motorn hackade och gick dålig fick jag reda på senare. Det berodde på att den gick på 3 cylindrar och då drog in oförbränt bränsle i katalysatorn. Inte bra. Som min pappa alltid sade efter att han lagat sina bilar; man får inte vara dum för då kan man hamna på kontor... och där sitter jag nu (på Husqvarna)

Mvh Roger S.

18. Försoningsgåvan

Det begav sig på 90-talet, jag hade nytaget körkort och mina föräldrar hade en ljusblå metallick Volvo 740 GLT 16 Valve -89. En riktigt trevlig och fin bil, pappa var andra ägare och den hade 159 hk twincam och den gick bra.

Jag minns inte om det här var efter första gången som jag stukade till den när en kompis vars pappa hade en 940 Turbo+ med 190 hk skulle köra om i snömodden på väg hem från en träning. Han fick sladd och touchade framflygeln på vår 740. Eller var det kanske första gången jag stökade till bilen då jag skulle köpa ett begagnat litet soffbord till första lägenheten, och körde på en så där låg förhatlig parkeringsstolpe så framflygeln "gick igen".

Hur som haver, för att pigga upp pappa någon dag efter fadäsen tänkte jag överraska honom. Jag köpte mackens dyraste tvättprogram och körde in bilen, men missade att trycka ner teleskopantennen och när jag körde ut bilen pekade halva antennen ut i 90-graders vinkel från bilen. Det kändes sådär just då ...

Som tur är, och var, är pappa snäll och var förstående mitt i allt elände. Jag hade ett stort bilintresse även då, och också för bilstereo, han lät mig hållas och bygga i bilen.

Med vänlig hälsning, Jon L.

19. Lacknafta

Hej. Mitt sämsta biltvättarminne var när jag råkade ta lacknafta istället för avfettning.

Jag kan säga att det blev allt annat än ett bra resultat och det tog lång tid att få bort den feta lacknaftan från lacken.

Marcus

20. Enveckas-vaxet!

Hej! Mitt sämsta biltvättminne kan man se på olika sätt!

Jag tycker att jag har ganska bra koll på att tvätta och testat många olika märken av produkter. Sonax tillhör såklart de bästa. Ska man se till dåliga resultat står min storebror för två olika tvättar:

1. När han vaxar sin 245 för första gången låter han vaxet ligga kvar för "att skydda extra bra". När han en vecka senare försöker ta bort vaxet går det inte. Bilen blir aldrig den samma och den mörkblå lacken var lätt "dimmad" av ett vitt vaxtäcke. Detta skedde för över 30 år sedan men är knappast preskriberat!

2. Min storebrors barn (tio år senare än punkt 1) ville hjälpa till att tvätta bilen. Man tager vad man haver och grus fick agera tvättsvamp!

Ronny

21. Minnesförlusten

Min systers man hade en röd 911 från -71. Då gillade jag inte Porsche men jag hade precis köpt en skiva med "Modern Talking" som han ville låna. Efter tuffa förhandlingar får han låna skivan en vecka och jag får hans Porsche en vecka. Rättvist!

Bilen är helt hopplös att köra. Kopplingen är av eller på. Jag fick veta att det var dyrt att byta koppling, så slira inte! Mätarna var viktiga att hålla reda på, men att oljetryck och oljemängdsvisarna slog mellan min och max som en klockpendel när man hade motorn igång gjorde det ganska nervöst... Växelspaken satt inte riktigt fast utan kunde snurra i infästningen. Det gjorde att femmans växel med den långa och böjda växelspaken hamnade vid passagerarens fötter! För att inte tala om ratten som på ett ungefär styrde bilen. Vid första tankningen öppnade jag locken på bägge sidorna. Ena sidan är till oljetanken och den andra till bensintanken. Men vilken är vilken? Bägge var svarta och doftade likadant! Efter en halvtimmes undersökning (pre-internet och google) så är jag helt säker och börjar tanka. Efter fem liter slår pumpen ifrån. Neeej! Tankat bensin i oljan? Puls 200!

En halvtimme senare kommer jag fortfarande fram till att jag tankat bensin där bensinen ska vara. Testar att tanka långsamt ifall påfyllningsröret är smalt. Teorin verkar stämma och lyckas fylla 40 liter. Puh. Efter en vecka med en otroligt besvärlig bil från ett märke jag ogillar så ... Jag bara älskar bilen. Vilken känsla!

Vad har detta med tvätten att göra? Jo, en del i dealen var att tvätta denna nästan rosa bil. Jag gick över den säkert tio gånger med tvätt, polermedel och vax så den glänste i den röda originalfärgen. Men när jag tänker på denna vecka (över 20 år sedan) så minns jag inte tvätten, bara allt det andra. Alltså ett dåligt biltvättarminne! :-)

Gillar fortfarande Porsche!

Mvh Ronny