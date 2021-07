Koenigsegg Jesko närmar sig produktion!

Sista förseriebilen presenterad – hyllar gamla Koenigsegg CCR.

För lite drygt två år sedan avtäckdes det som många trodde skulle vara Koenigsegg Rangnarök. Istället kuppade Christian von Koenigsegg in en hyllning till sin far, Jesko von Koenigsegg genom att istället döpa bilen till just Jesko.

Den kommer i två versioner. En "vanlig" med vansinnigt mycket aerodynamiska funktione där fokus ligger på varvtider och downforce. Den andra varianten heter Jesko Aboslut som istället har ett toppfartsfokus. Den ska också bli den snabbaste bilen Koenigsegg någonsin kommer att tillverka. Båda versionerna har en femliters dubbelturbo V8:a som ger 1.600 hästar och 1.500 Nm med E85 i tanken.

Koenigsegg Jesko ska snart sättas i produktion, men den första leveransen planerad till kund våren 2022. Men innan dess visar man upp vad som är den sista förseriebilen.

Den orangea exteriörfärgen heter Tang Orange Pearl och är en hommage till Koenigsegg CCR, som hade just den kulören som originalfärg.

En av Jeskos bästa egenskaper är den egenutvecklade "Koenigsegg Light Speed Transmission". Den har nio steg och kan, till skillnad från vanliga dubbelkopplingslådor "hoppa över" växlar i lådan för att blixtsnabbt hitta rätt kugge för den ulitimata accelerationen.

Här förklarar Engineering Explained exakt hur växellådan fungerar!

Första leveransen av den färdiga Jesko är som sagt planerad till våren som kommer. Till dess får vi vila ögonen på denna, den sista förseriebilen.

