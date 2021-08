Ferraribossen välkomnar EU:s förbränningsförbud

Ferraris vd och styrelseordförande John Elkann ser omställningen till batterieldrift som en möjlighet för tillverkaren.

Ferrari 296 GTB.

Att Ferrari är synonyma med ylande V12:or och V8:or skulle nog de flesta hålla med om. Ändå har tillverkaren valt att gå över till en hybriddrivlina med V6-motor för sin nya instegsmodell 296 GTB och 2025 ska märkets första elbil visas.

Det lär inte vara något man gör av ren vilja, förra månaden föreslog EU-kommissionen ett förbud mot nyförsäljningen av förbränningsmotorbilar, något som nu även ska gälla lågvolymstillverkare som Ferrari. Men, det är inget man ställer sig emot – tvärtom.

– Vi välkomnar lagstiftningen, sa Ferraris styrelseordförande och tillförordnade vd John Elkann under ett aktieägarmöte under måndagen, rapporterar Reuters.

– Med elektrifiering, elektronik och annan teknik som kommer bli tillgänglig blir det möjligt för oss att ta fram ännu mer distinkta och unika produkter, ska han ha tillagt.



John Elkann är barnbarn till Fiatgrundaren Giovanni "Gianni" Agnelli (1921–2003).

John Elkann är ättling till den italienska industrifamiljen Agnelli som styr Ferrari och den nybildade storkoncernen Stellantis genom sitt investmentbolag Exor. Han innehar därmed även styrelseordförandeposten på Stellantis, som förra månaden gick ut med att man ska ställa om samtliga av sina 14 bilmärken till eldrift.

Posten som tillförordnad vd för Ferrari tillträdde han i december efter att vd:n Louis Camilleri avgått plötsligt av hälsoskäl.

Elkann håller därför just nu stolen varm inför techindusti-veteranen Benedetto Vigna, idag vd för chiptillverkaren STMicroelectronics, övertagande av uppdraget 1 september.

Ett av Vignas första uppdrag blir att bilda nya samarbeten med andra företag för att underlätta omställningen till eldrift. Sedan tidigare har Ferrari ett samarbete med den brittiska elmotortillverkaren YASA Limited, som häromveckan köptes upp av Daimlerkoncernen.

– Vi tror att vi både inom och, ännu viktigare, utanför vår bransch kommer att dra mycket nytta av partnerskap och gemensamma program, sa John Elkann under aktieägarmötet.

Siffrorna som presenterades under mötet var bättre än förväntat. Under årets andra kvartal ökade Ferrari sitt rörelseresultat (ebitda – earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) till dryga 3,9 miljarder kronor – något mer än de 3,8 miljarder som förutspåtts av finansanalytiker.

Trots det justerade Ferrari inte upp sin vinstprognos, något som kan betyda att man väntar sig ett tufft andra halvår med fortsatta leveransproblem på grund av den rådande bristen på datorchip – något som bland annat VW, Daimler och BMW varnat för i dagarna.

Börsen reagerade negativt på kvartalsrapporten och Ferraris akitevärde sjönk under måndagen med 3,45 procent.

