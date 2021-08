Premiär: Radford-Lotus Type 62-2 – En Emira i 60-talsskrud

Den brittiska karossbyggaren Radford har återuppstått och visar nu upp sin första kreation: en Lotus Emira-baserad hyllning till tävlingsbilen Lotus Type 62 från 1969. Bakom står bland annat F1-föraren Jenson Button och bilbyggaren Ant Anstead.

För bara en månad sedan visade Lotus upp det som ska bli deras sista bil med förbränningsmotor någonsin, mittmotorsportbilen Emira. Inte enda exemplar lär ha hunnit levereras till kund ännu men trots är det redan dags för en superexklusiv specialutgåva: Type 62/2, en hyllning av den något obskyra tävlingsbilen Lotus Type 62 från 1969.

Men trots att både grundstenen och namnet är Lotus kommer nyheten inte från sportbilstillverkaren. Snarare är det den nyligen återupplivade, numera Kalifornienbaserade brittiska karossbyggaren Radford som ligger bakom Type 62-2, som tagits fram i samarbete med Lotus.

It’s with huge pride that we release the Lotus Type 62/2 coachbuilt by @Radfordmotors #RadfordReturns pic.twitter.com/kqLioDNUus