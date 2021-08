Nytt stopp i Volvos Torslandafabrik på grund komponentsbrist

Ikväll stoppas produktionen i Torslanda ännu en gång. Likt sist ska skälet vara komponentsbrist.

Arkivfoto: Produktionslinan för Volvo XC90 på Torslandafabriken.

Det var i maj i år som Volvo valde att hålla de så kallade Torslandaverken stängda under hela Kristi Himmelsfärdsveckan på grund av komponentsbrist. För att kompensera för produktionstappet var planen att fabriksarbetarna denna vecka skulle komma in och arbeta under sin semester mot en extra ersättning på 15.000 kronor.

Den planen verkar nu ha gått i stöpet. Ikväll, onsdag, stoppas produktionen på fabriken ännu en gång, rapporterar SR Göteborg. I Torslanda tillverkas bilar baserade på märkets SPA-plattform, det vill säga V60, XC60, V90 och XC90.

Det är oklart hur länge stoppet kommer att vara denna gång, men enligt Volvo ska produktionen återupptas så snart som möjligt och vara i gång igen senast i början av nästa vecka.

Bristen på halvledare och datorchippen som de används för att tillverka har sedan början av året ställt till det för i princip hela bilindustrin. Volvo har även tvingats till tillfälliga produktionsstopp på sina fabriker i USA och Kina.

Man har även börjat erbjuda kunder som väntar på försenade bilar att välja bort vissa säkerhetssystem för att få en snabbare leverans.

Trots det lyckades man göra sitt bästa halvår någonsin under januari–juni i år, då man slog försäljningsrekord. Det bidrog till en rekordstor halvårsvinst på drygt 13 miljarer kronor.

– Företaget fortsatte att växa starkt trots bristen på halvledare som påverkat hela branschen, sa vd Håkan Samuelsson under presentationen av resultaten då.

Sedan dess har flera andra biltillverkare rapporterat miljardvinster för det andra kvartalet, däribland BMW och Mercedes. De tyska tillverkarna varnade dock samtidigt för att chipbristen kan komma att leda till fler problem nu under det andra halvåret.

Surt, hoppas produktionen kommer igång igen fort! 30 Gasa 4 Bromsa