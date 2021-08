Allt färre fotgängare och cyklister dör i trafiken

Antalet dödsolyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon har minskat med över en tredjedel under de senaste tio åren i Sverige. Det visar en analys av trafikdata som försäkringsbolaget If gjort.

Dödsolyckor i trafiken har minskat rejält under det senaste årtiondet. I början av 2010-talet dog i snitt drygt 60 fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon varje år. Mot slutet av årtiondet var motsvarande siffra under 40, en minskning med över en tredjedel. Störst minskning har skett bland fotgängare.

Under 2020 rapporterades totalt 3 319 olyckor med cyklister eller fotgängare, i alla åldrar, i möte med motorfordon. Av dessa ledde 710, eller drygt en av fem, till måttliga, allvarliga eller dödande skador. I början av 10-talet var närmare en av fyra olyckor lika svåra.

– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Siffrorna bygger på uppgifter som rapporteras in från polis och sjukhus till databasen Strada.

Ovanligt med olyckor där barn drabbas

Det är till allra största del vuxna som skadas i cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon. Barn var inblandade i en av fem olyckor som rapporterats in till Strada under de senaste fem åren, i de flesta fallen med lindriga skador.

– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand, säger Irene Isaksson Hellman.

Ibland sker ändå svåra olyckor med barn och motorfordon. Under senaste femårsperioden har 492 olyckor rapporterats in där ett barn under 18 år skadats måttligt, allvarligt eller avlidit. Cykelolyckorna visar här inte på samma minskning som för de gående.

– Även om antalet olyckor med svåra följder minskar, är det viktigt att inte ignorera farorna och vara uppmärksam och försiktig i trafiken. Det gäller särskilt unga trafikanter som inte har så stor vana att röra sig i trafiken. Att gå eller cykla till skolan främjar barns hälsa och välmående. Det är viktigt att lära barnen agera med förstånd i trafiken och hjälpa dem att finna en trafiksäker väg, säger Irene Isaksson Hellman.

Säkrare i tätbebyggt område

Generellt är det längs vägsträckor och vid korsningar de riktigt allvarliga olyckorna sker.

– De flesta olyckor sker i tätbebyggda områden där många oskyddade trafikanter rör sig och hastighetsbegränsningen är relativt låg. Då hastighet är en av de avgörande faktorerna för hur allvarlig konsekvensen blir är dock olyckor som sker på sträckor med högre hastighet oftast de absolut farligaste, säger Irene Isaksson Hellman.

Län Totala olyckor 2016-2020 varav barn Svåra olyckor 2016-2020 varav barn Blekinge 242 70 49 6 Dalarna 361 83 106 18 Gotland 102 25 24 4 Gävleborg 251 59 52 9 Halland 564 126 130 10 Jämtland 159 31 42 5 Jönköping 491 133 99 16 Kalmar 418 102 83 10 Kronoberg 361 80 67 7 Norrbotten 245 61 57 11 Skåne 4 019 708 885 108 Södermanland 574 126 92 20 Stockholm 4 154 602 795 89 Uppsala 631 100 169 23 Värmland 319 69 91 9 Västerbotten 386 66 110 13 Västernorrland 305 68 69 12 Västmanland 558 121 121 18 Västra Götaland 2 363 428 577 73 Örebro 419 79 97 12 Östergötland 831 144 173 19