Europapremiär: Caterham Seven 170 – märkets lättaste sportbil hittills

Caterham Seven 170 är tillverkarens minsta och lättaste sportbil hittills. Nu går den även att beställa i Sverige.

Att äkta körglädje inte mäts i hästkrafter vet alla – och nu kommer Caterham Seven 170, företagets minsta och lättaste bil någonsin. Det lär även göra den till världens lättaste i produktion nu, för vi kan i alla fall inte hitta någon konkurrent som väger in under halvtonnet.

Caterham Seven 170 väger nämligen endast 440 kg. Under huven ruvar en bekant trecylindrig Suzukimotor på 660 kubik med 84 hk/116 Nm som skickar iväg bilen till 100 km/h på 6,9 sekunder.

Det här betyder en vikteffekt på 170 engelska hästkrafter (172 av våra) per 1.000 kg – därav namnet. Bilen är dessutom endast 1.470 mm bred, vilket är 105 mm smalare än någon tidigare Carterham Seven.

Det är till och med smalare än den speciella 160-versionen av Seven som sedan flera år tillbaka säljs i Japan. Där klassas den tack vare de nätta måtten och 660-kubiksmotorn som en så kallad keijidōsha, kei-bil, som bland annat får lägre skatt, försäkring och besiktningsavgifter.

I Sverige kan Seven 170 i alla fall locka med en ganska billig skatt för en bensinsportbil. 109 g/km CO 2 ger i skrivande stund en årsskatt på 2.393 kr de första tre åren. Skulle regeringens höstbudget gå igenom kan den dock bli lite dyrare.

Caterham Seven 170 erbjuds i två versioner, S Pack och R Pack – den senare är extra sportig med bland annat styvare fjädring och kolfiberdetaljer.

Priserna i Europa startar på 29.495 euro för S Pack, utan skatter. Väl hemma i Sverige blir det dock 425.900 kr. Då kanske snarare den mer ombonade men skattedyrare och långsammare Mazda MX-5 lockar med sitt grundpris på 314.900 kr.

För mer information, hör av dig till den svenska importören Caterham Nordic: christer@caterhamnordic.com

