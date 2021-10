Video: Ba(r)ndagen – Världens bästa bilevent!

Det här videon värmer hjärtat och kan locka fram en glädjetår. Bar(n)dagen är kanske världens bästa bilevent, eller åtminstone det viktigaste ...

Att bilar kan ge glädje vet vi alla, men de kan också vara läkande och livsgivande. Peder har anordnat världens bästa bilevent under tio år – där drabbade barn och deras familjer får åka superbil, helikopter, träffa gladiatorer och umgås under en hel dag.

Barndagen avslutas med en auktion där sportbilsägarna bjuder på saker som de och stöttande företag har gett bort. I år drog auktionen in två miljoner kronor till Peders Karlssons stiftelse Lean on Me – som stöttar barn som har det svårt.

Förnuft & Känsla-betyg: 12 poäng av 10 möjliga!

https://www.leanonme.nu

Underbart event! 16 Gasa 0 Bromsa