Peter Ternström om ”flygande sportbilen” Jetson One

Vår krönikör Peter Ternström har tagit fram en "flygande sportbil" – som du kan köpa!

Ja, bil och bil, det är snarare en elektrisk helikopter för en person, som man lär sig att flyga på fem minuter. Massvis med kolfiber, åtta motorer och en vikt på låga 86 kilo! Den korrekta benämningen är VTOL – Vertical Take Off and Landing. Vi har fått ett snack med en glad och stolt Peter.

Hej Peter! Vad är det här för mackapär?

– Det är mitt startup Jetson Aero som jag har startat tillsammans med min kompanjon Tomasz Patan, för tre år sedan. Vi har byggt en elektrisk helikopter. Den är byggd runt en aluminiumram och har åtta motorer. Mycket kolfiber och låg vikt. Den väger bara 86 kilo.

Hur långt kommer jag?

– Det beror lite på hur mycket du väger. Jag väger 82 kilo och har 18 minuters flygtid med full laddning. Vår testpilot Anna väger betydligt mindre och får ut över 22 minuter flygtid. Toppfarten är begränsad till 102 km/h. Detta sköts av flygdatorn. Det tar en timme att ladda batterierna fullt.

Är det svårt att flyga?

– Nej, inte alls. Den är betydligt lättare att lära sig att flyga vår Jetson än att lära sig köra bil. Du har två reglage. I vänster hand reglerar du höjd över marken. I höger hand styr du framåt, bakåt eller åt sidan. Det tar fem minuter, sedan är du igång. Och det finns olika körprogram, bewroende på hur "sportigt" man vill köra.

– Den är fantastiskt rolig, en helt otrolig upplevelse. Släpper du kontrollerna stannar Jetson i luften.

Får vem som helst flyga?

– Bra fråga. I USA är den laglig att flyga utan flygcertifikat. Detta eftersom den väger mindre än 120 kilo. Du måste också hålla dig långt från tätbebyggt område och flygplatser. Just nu finns ingen lagstiftning i Sverige, men jag misstänker att samma regler som finns i USA kommer till Sverige inom kort.

Vad kostar den?

– Den kostar 92.000 amerikanska dollar (785.000 kronor, reds. anm.). Hela första årets produktion, 2022, är slutsåld. Om du beställer din Jetson nu kan du få den under 2023. Vi får cirka tio förfrågningar om att köpa – per dag, och vi kan sälja en maskin per dag utan problem.

– Men, de första kunderna är väldigt viktiga och vi har därför beslutat att bara sälja till de som har flygcertifikat. UL, PPL eller helikopter spelar ingen roll, det viktigaste är att köparen förstår vilka regler som gäller i luften. Vi vill absolut inte ha några busfrön som ägare nu i början.

Har du flugit den själv?

– Självklart. Det är vansinnigt roligt. Man vill inte landa.

När får jag flyga?

– Under våren. Det exemplar vi visade upp igår ska genomgå ett rigoröst testprogram under hösten och vintern. Om allt går bra är vi redo för demoflygningar innan sommaren. Ska bli otroligt roligt att se vad du tycker!

Stort grattis – imponerande!

– Tackar!

