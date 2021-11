Prov: Forza Horizon 5 – bilspel som ger mer av det roliga

Vi har spelar det nya bilspelet Forza Horizon 5 som bjuder på mer av det roliga från tidigare versioner.

Mercedes-AMG One är av hypersportbilarna i Forza Horizon 5

Tre år efter lanseringen av Forza Horizon 4 är det äntligen dags för en uppföljare. Du som gillade fyra kommer att älska femman. Du som älskade fyran kommer att avguda fyran. Det rör sig alltså om ett "open world"-spel där man kan köra runt fritt, men också delta i olika tävlingar och utmaningar.

Forza Horizon 5 ger mer av allt det roliga som vi upplevt med de tidigare versionerna. Upplägget känns igen från fyra, men spelplatsen är Mexiko i stället för Storbritannien. Det innebär att vädret och uppgifterna varierar med årstiderna.

Spelplanen (kartan) är större än någonsin, vilket gör att det tar några minuter längre att köra tävlingen Goliath runt hela spelplanen än i fyran. Miljöerna varierar från öken till regnskog på ett liknande sätt som i trean, men här finns också vulkaner. Totalt finns elva olika naturtyper. Från trean känner vi också igen upplägget med flera festivalområden.

Mer drifting och dragrace

Playground Games har tagit till sig av spelarnas synpunkter och bland annat infört längre sträckor för drifting än tidigare och flera rakor som passar för dragrace. För den som gillar att modifiera sina bilar finns fler komponenter att välja mellan.

Naturligtvis har även grafiken förbättrats. Forza Horizon 5 kan spelas både på Xbox och PC med samma licens. En välutrustad PC ger den bästa spelupplevelsen. Även med toppmodellen av spelkonsollen Xbox, Series X, måste man sätta ner grafiken till "performance" för att bilden ska bli tydlig under intensiva sekvenser.

Allt är inte "same same, but different" utan Playground Games har även adderat nya funktioner fokuserade på spel över nätet, till exempel Forza Link som ska hjälpa spelare att hitta varandra och spela tillsammans.

Den som redan gillar Forza Horizon-serien kommer inte att bli besviken på version fem. Playground Games har gått varsamt fram och förstärkt det bästa med tidigare versioner utan att mista något väsentligt från föregångaren.

Om du hellre vill ha precis bankörning utan flams så är Forza Motorsport 8 under utveckling och väntas snart få ett officiellt datum för lansering. Även konkurrenten Gran Turismo 7 till Sony Playstation 5 är på ingång och där finns ett datum: 4 mars 2022.

Forza Horizon 5 släpps den 9 november 2021.

Tips: Att köra på kaktusar och oljetunnor ger extra poäng för skicklighet.

Jag älskar den här typen av bilspel! 3 Gasa 0 Bromsa