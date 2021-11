Ferrari släpper sin tredje Icona: Daytona SP3 har kraftfullaste V12:an någonsin – igen

Ferrari Daytona SP3 är senaste bilen i märkets Icona-serie. Till skillnad från märkets andra modeller som släppts på sistone har den inte ett uns av elektrifiering. Istället ruvar en 840 hästkrafter stark V12 utan överladdning bakom föraren.

Business up front – Party in the back. Lite som en hockeyfrilla har nya Ferrari Daytona SP3 två sidor. Medan nosen på den nya specialmodellen har en modern prägel tar bakdelen och sidoprofilen tydlig inspiration från äldre, mittmotoriserade klassiker – framförallt tävlingsbilar som 330 P3/P4, 512 S och 350 Can-Am, enligt Ferrari själva.

Precis som de tidigare Iconamodellerna Monza SP1 och SP2 (som bland annat Zlatan slog till på) drivs den nya värstingen av Ferraris 6,5 liter stora F140 V12:a som annars finns i "dussinåken" 812 Superfast och 812 Competizione.

Ferrari Daytona SP3 har en inbyggd, aktiv bakspoiler som spänner hela dess vidd. Kan du se den? (Klicka för större bild)

Bilen till ära har spisen vässats ytterligare i Daytona SP3 till 840 hästkrafter vid 9.250 v/min och 697 Newtonmeter vid 7.250 v/min. Likt tidigare versioner kan F140HC-motorn yla till 9.500 v/min, men de 30 hästarna den har över Monza SP:s F140GC verkar samtidigt ha kostat 22 Nm på vridmomentskontot.

Oavsett är det Ferraris kraftfullaste V12-motor genom tiderna (en titel F140-motorn redan höll). 0–100 km/h går på endast 2,85 sekunder och 0–200 km/h på 7,4 sekunder. Toppfarten ska ligga på "över" 340 km/h.

Här finns ingen infotainmentskärm. Istället går det att styra uppåt 80 procent av bilens funktioner med rattknapparna.

Om allt detta gör dig köpsugen så har vi tyvärr dåliga nyheter: samtliga 599 Ferrari Daytona SP3 som ska byggas är redan sålda, till ett pris på 2 miljoner euro (drygt 20 miljoner kronor) styck.

Enligt Ferraris marknads- och försäljningschef Enrico Galliera ska samtliga 499 köpare av Monza SP ha valt att slå till på Daytona SP3 också. De resterande 100 bilarna ska enligt honom ha snappats upp av en "utvald grupp" Ferrarisamlare, rapporterar Auto News Europe.

Till skillnad från den extrema Monza SP1/2 har Ferrari Daytona SP3 en framruta.

Skalstolarna går inte att flytta på enkelt. Istället kan bilens pedalställ justeras i längdled.

Produktionen av Ferrari Daytona SP3 inleds i slutet av 2022. Bil nr 599 ska rulla av bandet två år senare.

