F1: Förarna kritiska efter röriga VM-finalen

Förarna kritiserar tävlingsledningens agerande under F1-avgörandet: "Det var anpassat för TV-tittarna".

Under gårdagens Formel 1-lopp i Abu Dhabi kröntes Max Verstappen till världsmästare efter en minst sagt kontroversiell avslutning.

Efter att Nicholas Latifi kraschat blev säkerhetsbilen tvungen att komma ut på banan med endast sex varv kvar. Tävlingsledningen beslutade i samma veva att varvade bilar inte skulle få möjligheten att "ovarva" – köra om säkerhetsbilen och på så sätt ansluta till ledarvarvet. Det brukar de få göra.

Kontroversen började när tävlingsledningen plötsligt ändrade sitt beslut. De släppte dock inte förbi alla bilar utan bara de varvade bilar som låg mellan mästerskapsrivalerna Lewis Hamilton (som ledde loppet) och tvåan Max Verstappen.

Enligt regelboken ska alla varvade bilar köra om säkerhetsbilen och ovarva sig. Varvet efter att de gjort det ska sedan säkerhetsbilen tas in. Domarna hävdade dock att den regeln inte gällde när tävlingsledningen kallade in säkerhetsbilen – deras rätt att kalla in den är överordnad.

Röran gav Max Verstappen, som bytte däck under säkerhetsbilsperioden, en gyllene chans att köra om Hamilton på det sista varvet. Mercedes var rädd om positionen längst fram och vågade inte ta in Hamilton, som rullade på däck med hård gummiblandning, i depån.

Med helt nya, mjuka däck på Verstappens bil och slitna, hårda däck på Hamiltons bil var det inget snack om vem som var snabbast och den åttonde mästerskapstiteln gled Hamilton ur händerna.

På grund av de tveksamma besluten av tävlingsledningen lämnade Mercedes in en protest som fick avslag av FIA. Mercedes har för avsikt att överklaga beslutet. Dock kan vi förvänta oss att inget kommer att ändras i efterhand.

Tävlingsledningen kallade in säkerhetsbilen i förtid, något som indirekt skapade förvirring bland förarna.

Efter loppet har många kritiska röster höjts omtävlingsledningens agerande. Där ibland flera förare.

Lando Norris, en av förarna som fick köra om ledaren, var oförstående efter loppet:

– Det är tydligt att det gjordes för att det skulle bli en bra fight. Det var anpassat för TV-tittarna förstås. Ifall det var rättvist eller inte är inte upp till mig att avgöra.

– Först sa de att vi inte fick passera och jag tolkade det som att vi inte skulle få passera överhuvudtaget. Men sedan ändra de sig plötsligt för att få ett sista varv utan säkerhetsbil innan målgång. Det gjorde mig förvånad.

Sebastian Vettel, Fernando Alonso och Charles Leclerc är alla inne på ett liknande spår och menar att situationen var förrvirrande. Vettel avslutar med att säga att han förstår att man behövde ge fri väg för Max och Lewis men är besviken då det förstörde hans race.

Lando Norris i McLaren och Charles Leclerc i Ferrari under loppet.

Bakom Max Verstappen låg två varvade bilar, Daniel Ricciardos McLaren och Lance Stroll i sin Aston Martin.

– Jag förstod ingenting då jag hade fått meddelandet att de (varvade bilarna) inte skulle köra om, säger Ricciardo.

– Jag tänkte att det skulle varit rättvist. Hamilton hade en så stor ledning innan säkerhetsbilen kom ut på banan. Det verkade vettigt att Max, som hade helt nya däck, skulle behöva ta sig förbi ett par bilar innan han kom ikapp Lewis.

– När jag såg att de framför fick köra om frågade jag min ingenjör om jag skulle göra det. "Nej, du måste stanna där du är." Jag är mållös. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag måste kolla på situationen igen, forsätter Ricciardo.

I skymundan av världsmästerskapets upplösning hamnade Carlos Sainz på en tredjeplats.



– Jag slogs om en podiumplats med Valtteri Bottas och ett par Alpha Tauris som alla hade färskare däck än mig. Det här har jag inte varit med om tidigare, att starta om ett race med varvade bilar framför mig. Jag tycker det var en konstig situation och något som kanske behöver ses över. För att vara ärlig kostade det mig nästan ett podium.

