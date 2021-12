BMW M3 patrullerar gatorna i Australien

Polisen genomför just nu tester med M3 i Competition-utförande.

När det gäller att ta fast fartsyndare på motorvägar kan det krävas extra pulver under huven. Vi har sett det tidigare i bland annat Dubai där polisen patrullerat gatorna i Bugatti Veyron. Den här gången handlar det dock om en något mer mångsidig bil – nämligen BMW M3 Competition.

Det är den federala polisen i delstaten Victoria, Australien som köpt in den tyska motorvägskryssaren för att kunna sätta skräck i buset. Och när det är dags att spänna musklerna finns 510 hästkrafter och 650 Nm att tillgå som tillsammans med en 8-stegad M Steptronic-låda skickar iväg bilen från 0-100 km/h på 3,9 sekunder. Att bilen dessutom endast är bakhjulsdriven gör det hela ännu roligare.

Det är dock inte första gången som polisen i Australien haft riktiga prestandabilar i sitt stall. Så sent som 2019 åkte man BMW M5 Competition och året tidigare Mercedes-AMG E43. Även Tesla Model X Long Range har fått tjäna som lagens långa arm i landet "Down under".

Jag skulle vilja se den svenska polisen i BMW M3 också. 19 Gasa 9 Bromsa