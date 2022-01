Från sand till snö – Mattias Ekström siktar på Svenska rallyt

Mattias Ekström tävlar just nu i Dakarrallyt. Sedan blir det snö och is i Sverige. Han är klar för Race Of Champions i Piteå och vill även ställa upp i Svenska rallyt i Umeå.

Mattias Ekström och co-drivern Emil Bergkvist har lyckats bra under den första veckan av Dakar 2022 trots deras begränsade erfarenhet av ökenrally. De var nära en etappseger, men körde fel precis före mål på grund av stora publikskaror och hamnade tvåa.

– Det var mycket folk där och inte så lätt att navigera rätt. Men vi får försöka ta en sträckseger sista veckan, berättade Mattias när vi träffade honom på serviceplatsen i Riyadh.

Mattias Ekström på serviceplatsen under Dakar 2022 i Riyadh, Saudiarabien.

Framgångarna i Dakar, men framförallt personkemin mellan de två svenskarna, har fått dem att fundera på att starta i årets upplaga av Svenska rallyt som körs 24-27 februari.

– Emil ville att vi skulle köra ihop och jag tycker att det vore kul. Anmälningstiden har inte gått ut än.

Emil och Mattias har funnit varandra och vill tävla mer tillsammans.

Mattias Ekström har tidigare tävlat i Svenska rallyt för Mitsubishi i grupp N, och för Skoda i WRC. I år kan det bli att han kör en egen bil.

– Jag har några bilar hemma i garaget som går att använda. Det blir mest för skojs skull, men när man står där på startlinjen så växer hornen ut.

Hemma i garaget har Mattias Ekström flera tävlingsbilar.

Mattias och Emil provkör tillsammans på svenska vägar.