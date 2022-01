Toyota visar GRMN Yaris, tuffa GR-koncept på Tokyo Auto Salon 2022

För att få köpa den vässade busbilen Toyota GRMN Yaris måste du verkligen vinna på lotto. Nya GR GT3-konceptet kan vara en föraning om märkets nästa sportbil. Och så får Toyotas kommande elbil bZ4X en sportigare version.

Toyota deltar på årets tuning-mässa Tokyo Auto Salon med flera spännande bilar.

Denna helg hålls eftermarknadsmässan Tokyo Auto Salon (TAS) i mässanläggningen Makuhari Messe strax utanför den japanska huvudstaden. Som vanligt lockar mässan hela den japanska eftermarknaden som ställer ut det ena galna bilbygget efter det andra.

På plats är också Toyota med sin motorsportavdelning Gazoo Racing som i år ställer ut både en ny, ännu vildare variant av busbilen GR Yaris samt två konceptbilar.

Toyota GRMN Yaris – lättad och vässad

Toyota GRMN Yaris är både styvare och lättare än vanliga GR Yaris, men bjuder också på några uppgraderingar under skalet. Bilden visar Circuit Package (närmast) och Rally Package.

Den fyrhjulsdrivna rallyspecialaren GR Yaris får nu, som vi spekulerat om tidigare, en ännu vassare version prydd med GRMN-namnet. För den som inte har järnkoll på Toyotas akronymer har det (åtminstone tidigare) omväxlande stått för antingen "Gazoo Racing Masters of Nürburgring" eller "Gazoo Racing, tuned by the Meister of Nürburgring".

Den nya värsting-Yarisen får en uppgraderad, förstärkt växellåda som har tätare utväxlingar från ettan till fyrans växel. Dessutom levererar motorn 390 Newtonmeter, 20 mer än grundmodellen på den japanska markanden (370, i Europa är det 360 Nm som gäller). Effektsiffran ligger kvar på 272 hästar likt vanliga GR Yaris (Europa: 261 hk).

Halvburen ingår i Rallypaketet, medan Recaro-skalstolarna (med inbyggda sidokrockkuddar) är standardutrustning på GRMN Yaris.

Dessutom har båda Torsen-differentialerna som styr vridmomentsfördelningen på fram- och bakaxeln bytts ut mot lekvänligare lamelldiffar.

GRMN Yaris kaross är också styvats upp med 545 extra punktsvetsar jämfört med vanliga GR Yaris. Dessutom appliceras ytterligare 12 meter med strukturellt lim på fabriken och så ersätter ett rejält bakre tornstag GR Yaris opraktiska lilla baksäte.

GRMN Yaris utrustad med Circuit Package är också omkring 20 kilo lättare än GR Yaris tack vare att huven, takpanelen och bakluckan är tillverkade i kolfiberförstärkt polymerkomposit (CFRP).

GRMN Yaris Circuit Package inkluderar en kolfibervinge och ett Bilsteinchassi som sänker bilen med 10 mm.

Allt detta svider förstås lite extra i plånboken. Toyota GRMN Yaris begränsas till 500 bilar i Japan, och för att få chansen att köpa en måste man därför vinna ett nätlotteri. Grundpriset är på motsvarande 574.000 kr, men det finns också två tillvalspaket: Circuit Package (664.000 kr) och Rally Package (657.000 kr).

I förstnämnda ingår förutom speciella 18-tums BBS-aluminiumfälgar också ett kjolpaket, kolfibervinge och sänkt Bilsteinchassi. Rallypaketet har istället andra krängningshämnare, dämpare, underkörningsskydd och en halvbur för att göra bilen redo för rallyspåret.

Som en extra knorr på det hela kommer de 500 lyckliga (antagligen) köparna av GRMN Yaris erbjudas både "uppdaterings-" och "personaliseringsprogram" av Toyota för att optimera och utveckla deras bilar med dem baserat på kördata och deras önskemål. Mer konkreta än så är man dock inte dagsläget.

Inte heller vet vi ännu om modellen kan tänkas bli aktuell för den svenska marknaden. Att ett japanskt bilmärke bara lanserar sina finaste specialutgåvor på hemmamarknaden är en tradition med många år på nacken.

GR GT3 Concept

Toyota GR GT3 Concept misstänks bygga på partnertillverkaren Mazdas kommande bakhjulsdrivna plattform.

För den som vill tävla i den internationella sportvagnsklasserna FIA GT4 och GT3 erbjuder Gazoo Racing idag modifierade versioner av sportbilarna GR Supra respektive Lexus RC F. Denna satsning på "höjden av kund-motorsport" verkar nu vara på väg att växlas upp ännu ett snäpp.

Detaljerna om Toyota GR GT3 Concept är få. Toyota Gazoo Racing antyder dock i ett pressmeddelande att konceptet, som ska mynna i en körbar prototyp senare i år, kan komma att användas för att utveckla framtida produktionsbilar.

"TGR avser att använda feedback och teknik som förfinats genom deltagande i olika motorsportaktiviteter för att utveckla bilar både för GT3 massproduktion samt ytterligare främja tillverkningen av allt bättre motorsportsfödda bilar", skriver Toyotas motorsportavdelning.

Både formerna och proportionerna på konceptbilen känns tydligt igen från Mazdas konceptbil RX-Vision från 2015, som 2020 fick en ännu snarlikare (digital) GT3-racingvariant kallad RX-Vision GT3 Concept i tv-spelet Gran Turismo.

Mazda RX-Vision GT3 Concept finns än så länge bara i fantasin – och i tv-spelet Gran Turismo.

Det spekuleras därför på flera håll om att Toyotas nya konceptbil kan vara en indirekt bekräftelse att Mazda länge fördröjda wankelsportbil, eventuellt kallad RX-9, får ett syskon med Toyotalogga. Det finns goda indikationer att Toyota ämnar att basera en sportbil på samma plattform som den kommande generationen av Mazda 6.

Toyotas visade också nyligen en eldriven Lexus-konceptbil som även den har visuella likheter med Mazdas äldre koncept. De två tillverkarna är sedan 2017 samarbetspartners och Toyota äger en andel om 5 procent i Mazda, som bland annat fått använda Toyotas hybridteknik till sina modeller på den japanska marknaden.



Toyota bZ4X GR Sport Concept – kommande elbilen i sportig skrud

Toyota bZ4X GR Sport Concept.

Förutom sportbilar visar Toyota också upp en enstaka elbil på Tokyo Auto Salon. Det rör sig om en tuffare GR Sport-version av den kommande elbilen bZ4X. Likt GT3-konceptet är detaljerna än så länge få, men som synes skiljer sig från grundmodellen med sina större fälgar och mattsvarta karosspaneler.

Dessutom har den, av allt att döma relativt produktionsredo, konceptbilen sportstolar, om vi ska tro pressmaterialet (för några interiörbilder har vi inte fått se ännu).

Toyota lanserade också nyligen en GR Sport-verison av dieselpickupen Hilux i Europa. Förutom den finns också modellerna Corolla och C-HR i GR Sport-utförande sedan tidigare, som trots motorsportnamnet inte bjuder på några extra prestanda.

