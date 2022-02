Stänkskydd på bilar skulle spara bilägarna en miljard om året!

Mars månad står för dörren. Och den uppenbara risken att din bil hamnar hos glasmästaren. Stenskotten kostar bilägarna 2,2 miljarder kronor om året. Stänkskydd skulle nästan halvera den kostnaden!

RISE, ett statligt forskningsinstitut placerade en bil – med eller utan stänkskydd – på en grusad rullande landsväg. Resultaten var häpnadsväckande. /// FOTO: RISE

1995 bestämde EU att skrota kravet på strålkastarrengörare och stänkskydd på personbilar för EU-godkännande.

Bilindustrin klagade inte. De menade att bränsleförbrukningen sjönk – men nämnde inte att det också sänkte tillverkningskostnaderna.

EU hade inte kört en svensk landsväg på senvintern. Grus och sand från vinterns halkbekämpning sprätter iväg i rena kulsprutekaskaderna. Och krossar strålkastare, vindrutor och lackering.

Resultatet: 600.000 glasskador per år till en kostnad av 2,2 miljarder kronor för bilägarna (direkt via självrisk, indirekt via höjda försäkringspremier). 2017 var det "bara" 432.000 glasskador, så vi ser en tydlig trend. Och mars är det rusning hos glasmästarna: då ökar stenskotten med 55 procent jämfört med andra månader.

Skadorna har också blivit fler på grund av moderna bilarnas design där bakhjulen hamnat längre bak i karossen på grund av kortare överhäng.

Reparationerna har också blivit dyrare och mer komplexa på grund av ny teknik (sensorer) som kan finnas i vindrutor eller andra glas.

Om vi återinförde stänkskydd skulle det spara en (1) miljard kronor till svenska bilägare!

Det visar en forskningsrapport som gjorts av statliga RISE på uppdrag av Villaägarna (!).

De satte en bil på en rullande landsväg, preparerad med en viss mängd grus, och körde i olika hastigheter. Tio meter bakom bilen fanns ett stort ark med kraftpapper som mätte antalet stenskott bakom bilen.

Resultat: Antalet stenskott minskade med 45 procent, alltså nästan en halvering.

Dags för stenskottupproret?

Detta är RISE RISE – Research Institutes of Sweden AB – är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samarbetar med unversitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

RISE grundades 1997 och ägnar sig åt industriforskning och innovation som utför provning och certifiering.

