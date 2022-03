Ryska F1-föraren Mazepin tillåts tävla!

Det internationella bilsportförbundet FIA kommer att tillåta ryska förare att tävla under neutral flagg. Men kommer Nikita Mazepin att köra? Det finns en hel del som talar emot det.

Nikita Mazepins Haas F1-bil har nu tappat de ryska färgerna och Uralkali-logotyperna.

FIA-presidenten Mohammed Ben Sulayem sade i ett pressmeddelande att "FIA övervakar utvecklingen i Ukraina med shock och sorg och hoppas på en snabb och fredlig utveckling. Vi fördömmer den ryska invasionen av Ukraina och våra tankar är hos dem som lider."

Mohammed Ben Sulayem är en av arabvärldens mest inflytelserika personer inom motorsporten, och blev förra året president för FIA. Hans land Förenade arabemiraten (UAE) tillhör ett av de få i världen som ännu inte har fördömt Rysslands invasion av Ukraina.

Förra veckan tog FIA beslutet att stoppa det ryska F1-loppet och att ingen internationell motorsport ska tillåtas i Ryssland eller Belarus. Team från dessa länder är inte heller välkomna att tävla i FIA-sanktionerade tävlingar. Men ryska och Belarusiska tillåts tävla, så länge man gör det inder FIA:s neutrala flagga.

Men kommer Nikita Mazepin att köra F1 i år? Hans pappa, Dmitry Mazepin, är en oligark som sägs ha nära förbindelser med Rysslands president Putin. Enligt uppgifter var Dimitri i torsdags tillsammans med ett antal ryska affärsmän inbjuden till Kreml för att diskutrera NATOS saktioner mot Ryssland.

Dimitris företag Uralkali som producerar gödselmedel är huvudsponsor till det amerikanska teamet HAAS – som beslutat att ta bort all reklam för Urkali från bilarna.

Presidenten för Ukraina Automobile Federation har vädjat till FIA att stoppa alla ryska och Belarusiska förare från att tävla i F1, men har alltså inte fått FIA:s stöd.

Nikita Mazepin har tävlat för amerikanska Haas F1 Team sedan 2021. Hans pappas företag Uralkali är teamets huvudsponsor.

Nikita Mazepin har själv kommenterat det hela så här på Twitter: "Till mina fans och följare – det är svåra tider och jag har inte kontroll över mycket av det som sägs och görs. Jag har mitt fokus på vad jag KAN kontrollera genom att jobba hårt för HAAS. Stort tack för att ni förstår och stöttar mig."

Tidigare i veckan sade Nikita följande: "Jag har inga problem eftersom jag alltid stött åsikten att sport inte har något med politik att göra." Han har också sagt att han skulle köra Rysslands GP, om det blir av.

Guenther Steiner, stallchef för HAAS, har kommentrat att teamet kan överleva utan sponsorpengarna från Uralkali och tycker samtidigt att kritiken av Nikita Mazepin har varit orättvis. Vad som kommer att hända med HAAS-stallet är oklart och Stenier "tittar på kontrakten".

Frågan är givetvis om ett amerikanskt F1-team kan ha en rysk förare i sin bil och om hela F1-eliten kommer att ställa upp om Mazepin är med. Sebastian Vettel sade till exempel, före beslutet att Rysslands GP skulle stoppas, att han skulle vägra tävla i Ryssland.

FIA lär också sättas under press av fansen. Ska F1 som enda sport tillåta ryska deltagare? Vi ska också komma ihåg att F1-cirkusen ägs av det amerikanska företaget Liberty Media, namnet bör förpliktiga.

Jeremy Clarkson, föredette Top Gear-programledaren har kommenterat Mazepin: "Nikita Mazepin. You Fucking retard. Go and race in Russia on your own. You'd still lose", skrev han på sin Twitter den 24 februari, samma dag som den ryska invasionen inleddes.

Dagen efter riktade han sin ilska mot den ryske presidenten istället: "What pisses me off is that I know some great Russians and some great Ukrainians. And I've had some fucking great nights in both countries. Putin: you are such a cun (sic)"

Uppdatering 14:50: Storbritannien bannlyser ryska och belarusiska förare

Clarksons landsmän på det brittiska bilsportförbundet Motorsport UK meddelar nu att alla förarlicenser tillhörande ryska och belarusiska förare har dragits in "med omedelbar verkan". Nikita Mazepin kommer därmed inte kunna tävla i Storbritanniens GP på Silverstone, som ska gå av stapeln den 3 juli.

Inga ryska eller belarusiska nationella symboler, färger, flaggor eller utrustning kommer heller tillåtas på Motorsport UK-sanktionerade tävlingar.

"Hela Motorsport UK-gemenskapen fördömer Rysslands och Belarus krigshandlingar i Ukraina och uttrycker solidaritet och stöd till alla som drabbats av den pågående konflikten, säger Sir David Richards, ordförande för Motorsport UK, i ett uttalande.



