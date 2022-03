Saab 900 Turbo Aero 16 såld för rekordsumma

Vad är en Saab 900 Turbo Aero med bara 2900 mil på mätaren värd? Max 250.000 kronor tyckte auktionsfirman. Slutpriset blev mer än det dubbla.

Nyligen skrev vi om en Saab 96 V4 av med bara 7 km på mätaren som såldes för en halv miljon.

Lika bra har det nu gått för en Saab 900 Turbo Aero 16 från 1987 med bara en ägare som kört bilen 2.901 mil.

Bilen auktionerades ut av Bilweb Auctions och deras besiktningsmän uppskattade marknadspriset till 200.000 – 250.000 kronor.

– Jag är förvånad över att det dyker upp en så bra bil i detta mycket fina skick, säger värderingsmannen Nisse Brandt, på av Bilweb Auctions.

Under flera dagar innan auktionen låg maxbudet på 400.000 kronor. Men under en budstrid under auktionen gick priset upp till 536.000 kronor. Till priset ska läggas 5 procent i slagavgift.

