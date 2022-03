Video: Alrik kör Bentley Bentayga S – less is more!

Premium Premium-premiär: Bentayga-köpare i Europa kan inte längre få en W12 – men däremot en sportigare V8!

Bentleys lyxsuv går inte längre att få med tolv cylindrar i Europa. Istället får man nöja sig med som mest åtta. Märks skillnaden? Alrik provar!

Snaran dras så sakteliga åt kring Bentleys W12-motor. Lägre efterfrågan och strängare utsläppskrav betyder att lyxsuven Bentayga inte längre kan fås med tolv cylindrar i Europa. Men, lugn, W12:an lever vidare i Continental GT Speed som kan blir din från 3 225 000 kronor.

Det är alltså den beprövade V8:an som gäller med sina 542 hk. Kanske hade man förväntat sig lite mer kraft i en sportversion men nu lär alla resurser satsas på Bentleys elektrifierade framtid, så en uppdatering och homologering ansågs nog varken nödvändig eller prisvärd.

Jämfört med W12 är V8 S 0,4 sekunder långsammare till 100 km/h: 4,5 sekunder. Men chassit har trimmats med bland annat aktiva krängningshämmare, styvare fjädring och en sportigare sättning i sportläget.

Häng med på en provkörning! Är Bentayga det rätta valet för dig bland världens supersnabba suvar?

