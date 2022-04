Toyota gör som Tesla – skippar ljusradar

Nu utvecklar även Toyota självkörande bilar som enbart använder kameror som ögon.

Kamerabaserade självkörande system är billigare och gör att tekniken att utvecklas snabbare. Det menar Toyotas forsknings- och utvecklingsavdelning Woven Planet, som nu precis som Tesla jobbar med att utveckla system som klarar sig utan radar och lidar (light detection and ranging, ljusradar).

Toyota säger till nyhetsbyrån Reuters att de kan använda biliga kameror för att samla in data och träna sitt självkörande system – något de menar är ett "genombrott" som de hoppas ska driva ned kostnaderna och skala upp tekniken.

Tesla meddelade redan förra våren att de skulle sluta installera radarsensorer i Model 3 och Y i USA, och menar att ett kamerabaserat system fungerar minst lika bra. Nu är det klart att de plockar bort radarn även på Europeiska bilar.

Andra företag inom sfären har hittills inte verkat dela Teslas åsikter. Googles satsning så självkörande bilar, Waymo, använder både lidar, radar och kameror för att få bilens dator att förstå sin omgivning. Geelyföretagen Volvo Cars och Lotus kommer att ha lidar-sensorer som standardutrustning i sina kommande elbilar.

Men sådana sensorer är dyra, vilket gör det svårare att skala upp tekniken. Att ha en stor flotta med bilar som samlar in data och tränar AI-systemen i olika miljöer är avgörande för att kunna ta fram ett självkörande system som fungerar bra.

– Vi behöver mycket data. Det räcker inte att bara ha en liten mängd som kan samlas in från en liten flotta av mycket dyra autonoma fordon, säger Michael Benisch på Woven Planet i en intervju med Reuters.

Kamerorna Toyota använder är 90 procent billigare än de sensorer de använt tidigare, och kan enkelt installeras i stora mängder bilar. Enligt Michael Benisch presterar de på ett liknande sätt som de dyrare systemen.

Däremot kommer Toyota även i fortsättningen använda både radar och lidar på de robotaxi-bilar som går ute i trafiken, eftersom det än så länge är ett säkrare system.

– Men om många, många år är det fullt möjligt att kameratekniken kan nå ifatt och köra om några av de mer avancerade sensorerna. Frågan är hur lång tid det tar att nå den nivån av säkerhet och pålitlighet. Det vet vi inte ännu, säger Michael Benisch.

Enligt Elon Musk kommer Tesla uppnå full autonomi med sitt kamerabaserade system redan i år. Han har dock haft fel om den saken tidigare. Bland annat har han sagt att en Tesla skulle kunna köra på egen hand genom hela USA i slutet av 2017 – men det har företaget inte lyckats med ännu, fem år senare.

Fakta: Så fungerar sensorerna

Radar står för Radio Detection and Ranging, och använder radiovågor för att avgöra avstånd, storlek och färdrikting för olika föremål. Tekniken har funnits sedan andra världskriget och har använts i bilar under många år för bland annat adaptiv farthållare och automatisk nödbroms. En stor fördel med en radarsensor är att den kan se genom regn, snö och tjock dimma – situationer då både lidar och kameror slutar fungera. Däremot är datan den producerar väldigt lågupplöst, speciellt på långa avstånd.



Lidar står i stället för light detection and ranging och bygger på samma principer som radar. Men i stället för mäta hur radiovågor reflekteras från olika föremål används i stället laserljus för att mäta objekt. Tekniken används för 3D-kartläggning och är mycket mer precis än radar, men den kan inte se genom regn och dimma.



De kamerabaserade systemen använder helt vanliga, optiska kameror i stället för lidar- och radarsensorer. Bilderna från dessa analyseras sedan av ett så kallat neuralt nätverk som i realtid använder dem för att analysera sin omgivning. Kameror skapar mycket mer högupplösta och detaljerade bilder än både radar och lidar, men kan bara se det som vi människor kan se. De är alltså blinda i snöstorm och dimma.