En Porsche 911 med ankstjärt och pepitarutor – hetare (och dyrare) blir det inte!

Porsches "Heritage Design Strategy"-avdelning har presenterat en ny 911 Sport Classic, eftersom ingenting är coolare än 1960- och -70-talet! Men hur många ska byggas och vad blir priset?

Porsche 911 Sport Classic gör comeback efter 13 år med sin ankstjärt och gråa lack. Sist det begav sig, 2009, byggdes endast 250 exemplar. Denna gång blir det fler.

Ankstjärten sägs ha fått sitt namn från en Porscheanställd som påstods vara måttlig imponerad över designen av 911 Carrera RS 2,7– tänk så fel han fick!

Säg "ducktail" och alla Porscheälskare vet exakt vad man talar om. Säg "pepitarutigt" och samma gäng tänker direkt på inredningen i klassiska Porschar från 356 och framåt.

Få tänker nog på dansösen Josefa de la Olivia som på 1800-talet gick under smeknamnet Pepita de Oliva – olivkärnan. Att Christian Dior skapade en kollektion kallad "New Look" 1947 - med just pepitamönster är kanske inte heller något som Porschefantaster lagt på minnet.

Men nu tjuvstartar Porsche firandet av 911:s 60-årsdag med en specialare med just ankstjärt och pepitarutigt inre. Det är Porsche Exclusive Manufaktur som tagit fram modellen som flirtar hårt med 911 Carrera RS 2,7 som det endast tillverakdes 1 580 stycken av.

Den gråmetallicfärgade bilen har breddad kaross och 3,7-liters boxersexan med dubelturbo på 550 hk växlas givetvis manuell och driver enbart på bakhjulen. Bilen är fylld av små och större specialdetaljer och även om man inte köper en av de 1 250 exemplaren som ska byggas kan en hel del av detaljerna beställas till vilken ny 911 som helst.

Priset för Porsche 911 911 Sport Classic ligger på 272 714 euro och de första bilarna ska levereras redan i juli. Som jämförelse kostar en 911 Turbo S med 650 hk och fyrhjulsdrift från 227 256 euro i Tyskland.

Den billigaste 911:n kostar i Tyskland 111 231 euro. Det är alltså inget dåligt premiumpåslag för en klassisk ankstärt med pepitarutig interiör.

