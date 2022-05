Vinner eller förlorar du när reseavdraget ändras?

Regeringen vill göra reseavdraget generösare, men alla är inte vinnare. Många elbilsförare tillhör förlorarna. Att tanka diesel ger extra klirr i kassan.

4,5 miljarder extra per år kostar det nya reseavdraget. Foto: Getty Images.

Den 1 januari 2023 väntas ett helt nytt regelverk för ersättning av jobbresor träda i kraft. Det nya systemet kostar 4,5 miljarder extra, men omfattar också 260 000 fler personer.

Huvudskillnaden är att alla resenärer omfattas, oavsett om man åker bil eller reser kollektivt. Resor till och från jobbet ger 8 kronors skatteavdrag per mil. Om avståndet för kollektivtrafik ska vara fågelvägen eller den verkliga sträckan återstår att få svar på.

Storstadsbor får mindre avdrag

Du måste ha minst 15 km enkel väg till jobbet för att kunna göra avdrag. Detta förutsätter dock att du inte bor nära Stockholm, Göteborg eller Malmö. Då gäller gränsen 30 km enkel väg.

Regeringen har dock lättat på gränsdragningen något så att tre storstadskommuner undantas. Det kan sticka i vissas ögon att boende i välbärgade Skanör och Falsterbo räknas till "lantisarna" som får större avdrag.

Storstadsregeln fyller två syften. Dels för att gynna landsorten där kollektivtrafiken är sämre utbyggd, men det minskar också statens kostnad. Det finns även en övre gräns på 12 mil enkel väg.

Höjd milersättning – men mindre pengar till elbilar och mer till diesel

För alla som kör egen bil i jobbet eller har förmånsbil innebär de nya reglerna stora förändringar.

Den största nyheten är att den skattefria milersättningen höjs från 18,50 kr till 25 kr.

– Det är första gången sedan 2007 som en justering sker. Det var på tiden, säger tjänstebilsexperten Ronny Svensson som startade milersättningsupproret.

Alla som kunnat glädjas åt att få 9 kronor per mil när de kört sin förmånselbil kan sluta le. Nu sänks milersättningen till 6 kronor per mil. Regeringen menar att de speglar de verkliga kostnaderna bättre.

De som kör förmånsbil som tankas med bensin, diesel eller gas blir nu bönhörda. Ersättningen går upp till 12 kronor per mil oavsett drivmedel. En dieselbil behöver alltså dra under 0,5 liter per mil och en bensinbil runt 0,6 l/mil.

Vem vinner och vem förlorar på reseavdraget?

De flesta är vinnare i det nya systemet. I dag måste bilister vinna minst två timmar per dag och får bara ersättning för kostnader över 11 000 kronor. Framöver räcker det med tre mils daglig pendling om du inte bor i storstad.

– En nyhet är att man kan göra avdrag även vid samåkning. Alla i bilen får göra lika stort avdrag, berättar Roony Svensson på Ynnor AB.

De stora förlorarna är de som reser långt mer än 12 mil enkel väg med bil till jobbet. Exempelvis de som veckopendlar långa sträckor.

Något mindre synd är det om dem som nu får 9 kronor per mil för att de ladda sin förmånsbils själv. Att ladda på snabbladdare längs vägen kan nu bli en förlustaffär.

– Alla är förlorare på sätt och vis. Tyvärr måste vi vänta på de här pengarna till 1 januari 2023. Slantarna behövs redan nu. Riksdagen har fått promemorian och hinner klubba så att reglerna börjar gälla 1 juli, men regeringen vill inte det, säger Ronny Svensson.

