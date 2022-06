JD Power: Kvaliteten på nya bilar blir allt sämre – Polestar och Volvo bland de struligaste

Kvaliteten på nya bilar blir allt sämre. Årets kvalitetsundersökning från amerikanska JD Power är dyster läsning – särskilt för Polestar som hamnar i botten.

Polestars bilar krånglar mest av alla, enligt årets upplaga av JD Powers kvalitetsundersökning. Även ägaren Volvo Cars får ett dåligt betyg.

Brist på delar, distansarbete och rekordhöga priser – det är några av många anledningar till att kvaliteten på nya bilar blir allt sämre, menar analysföretaget JD Power i sin senaste amerikanska kvalitetsundersökning.

Pandemin har strulat till det överallt, inte minst inom bilbranschen. Men nu visar det sig att kvalitén på nybilarna kan ha blivit lidande av problemen.

JD Power har undersökt hur ofta olika tillverkares bilmodeller strular. För att göra det har man intervjuat 84 165 köpare och hyrestagare av nybilar (2022 års modell) i USA mellan februari och maj. Baserat på svaren samt information man fått ut av bilmärkena (med undantag för Tesla och Polestar) har man sedan sammanställt hur stor deras bilars problemfrekves är.

Sämsta resultaten någonsin

Det ser riktigt illa ut för Volvo och Polestar, vars bilar båda strular mer än exempelvis Teslas. (KLICKA FÖR STÖRRE BILD!)

Från de sammanlagt 33 märken som ingick i studien har endast nio av visat på en förbättring jämfört med fjolårets undersökning. Alla andra sänkte sina betyg i år. Faktum är den att årets kvalitetsbetyg är de absolut värsta som JD Power uppmätt sedan analysföretaget började med sina undersökningar för 36 år sedan.

David Amodeo, som är global fordonsindustrichef hos J.D. Power, säger följande om raset:

– I allmänhet har det funnits en stadig förbättring genom åren så årets nedgång är en besvikelse, men ändå en förståelig sådan.

Amodeo går också in på pandemin och dess effekter på bilindustrin.

– Biltillverkare fortsätter att lansera alltmer tekniskt komplexa bilar i en tid då det är brist på kritiska komponenter.

Tillverkarna ska ha levererat bilar till återförsäljarna som uppges ha saknat vissa funktioner på grund av bristen på delar, exempelvis halvledarchip.

Det bilmärke som försämrats allra mest är Mitsubishi som har 226 fel inrapporterade per 100 bilar – 82 mer än under fjolåret och lika många som Tesla. Även Stellantis-ägda Ram, som klarade sig bäst av alla i fjolårets rapport, sänkte sitt betyg med 58 fel till 186 fel per 100 bilar.

Riktigt dystra siffror rapporteras även gällande Volvo och Polestar. Det sistnämnda får undersökningens bottenbetyg på 256 fel per 100 bilar.

Samtidigt är betygen för just Polestar och även Tesla inte fullständiga, noterar JD Power. Detta eftersom tillverkarna inte har gett analysföretaget tillgång till alla data. Trots detta har JD Power ändå satt betyg på deras bilar eftersom företaget fått in tillräckligt med undersökningsvar från förarna.

JD Power har rätt: kvalitén på bilar blir bara sämre