Sätesvärmare – dyrt om du äger en BMW

Genom BMW Connected Drive kan ägarna välja och vraka bland all extrautrustning som redan finns utrustad i bilen, men som månadsvis kostar att använda.

BMW Drive Recorder videofilmar omgivningen i upp till 40 sekunder, för 70 kronor per månad.

BMW säljer nu extrautrustning i utvalda länder, i form av ett abonnemang. En del av extrautrustningen är sätesvärmare. För drygt 195 svenska kronor kan du få en månad av varmare säten i bilen.

Vill du få lite rabatt så kan du betala för ett år eller tre, vill du ha extrautrustningen permanent så får du betala ungefär 4 300 kronor. Ett liknande abonnemang finns också om du vill ha värme i ratten.

Allt sköts via BMW Connected Drive-butiken som du kan hitta på BMW:s hemsida. För att komma åt butiken måste du skapa ett BMW ID och därefter kan du lägga till din bil genom att skriva in chassinumret. Efter att man påbörjat en prenumeration så laddas funktionen in i bilen och ska finnas tillgänglig efter en kort period.

2019 fick BMW en hel del kritik från ägarna efter att ha låst Apple Carplay bakom samma typ av betalvägg. BMW valde då att backa från det beslutet för att tillfredsställa sina kunder. Men nu har BMW alltså gått och gjort det igen.

Men BMW är långt ifrån ensamma med att erbjuda sina kunder extrautrustning för en viss summa per månad. Biljätten Stellantis räknar med att tjäna 23 miljarder dollar, motsvarande 240 miljarder kronor, per år i slutet av årtiondet på dessa extrautrustnings-prenumerationer.

