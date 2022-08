James Bond-bilarna som ska säljas på auktion

Har du någonsin drömt om att äga en Bondbil? Har du pengar som bränner hål i fickan? Om båda svaren är JA, då har du kommit rätt!

Christie's, som är ett känt brittiskt auktionshus, har tillsammans med EON Productions, producenten av James Bond-filmerna, gått ihop för att fira "60 år av James Bond". Tillsammans ska de auktionera ut 60 olika fynd från 25 Bondfilmer.

Mest intressant är så klart bilarna som ska auktioneras ut, men det finns även en motorcykel och en jetbåt att buda på.

OBS: Bilarna på bilderna är inte nödvändigtvis de som ska auktioneras ut.

Vi börjar med utrop nummer sju, som möjligtvis är den bil som förknippas mest med Bondfilmerna. Nämligen en Aston Martin DB5. Bilen är en stuntbil och en av endast åtta byggda, samt den första som nu ska säljas av Aston Martin och EON Productions. Bilen är utrustad med en modern rak sexa på 3,2 liter kopplad till en sexväxlad manuell låda. Beräknat pris: 1,5–2 miljoner pund (18–25 miljoner kronor).

Utrop nummer nio är en Land Rover Defender 110 stuntbil med en 3-liters rak sexa som utvecklar 405 hästkrafter genom en åttaväxlad automatlåda. Bilen är en av tio använda i filmen No Time To Die och har VIN-numret 007. Beräknat pris: 300 000–500 000 pund (3,7–6,2 miljoner kronor).

Ytterligare en Aston Martin är med på Christie's lista. Men den här gången är det en Aston Martin V8 från 1981. Bilen är en av tre som har modifierats för att vara med i Bondfilmen och har en 5,3-liters V8. Beräknat pris: 500 000–700 000 pund (6,2–8,5 miljoner kronor).

Ännu en Land Rover Defender 110 finns att buda på. Till skillnad från den andra som var en stuntbil är det här en produktionsbil som firar 007:s 60-årsdag. Bilen kommer med en 5-liters V8 på 525 hästkrafter och kommer med både 007-loggor runt om samt en "60 Years of Bond"-logga på instrumentpanelen. Beräknat pris: 200 000–300 000 pund (2,5–3,7 miljoner kronor).

En till stuntbil på listan är Range Rover Sport SVR som har en 5-liters kompressormatad V8 på 575 hästkrafter och en åttaväxlad automatlåda. Bilen är en av sex som levererats till filmen från Land Rover och syns i scenerna som är inspelade i Norge. Beräknat pris: 80 000–120 000 pund (1–1,5 miljoner kronor).

Jaguaren som användes i No Time To Dies öppningsscen hittas även med på listan som utrop nummer 17. Jaguar XF är försedd med en kompressormatad 3-liters V6-motor som levererar 380 hästkrafter via en automatlåda. Beräknat pris: 50 000–70 000 pund (620 000–850 000 kronor).

Sista bilen på utrop nummer 19 är en riktig best med 725 hästkrafter från en 5,2-liters dubbelturbo V12-motor. Det är nämligen en Aston Martin DBS Superleggera, men inte vilken DBS Superleggera som helst. Bilen är en 007 Edition och kommer med en plakett med inristade signaturer från filmens producenter samt Lashana Lynch, som spelar Nomi i No Time To Die. Beräknat pris: 300 000–400 000 pund (3,7–5 miljoner kronor).

Onlineauktionen startar 15 september och håller igång till och med 5 oktober. Är man däremot sugen på en Bondbil måste man ta sig till London den 28 september för liveauktionen.

Intäkterna från auktionerna kommer att gå till välgörenhet.

Utöver bilar finns som sagt även en motorcykel och båt att buda på, men det finns även en massa annat som går att se via följande länk: Sixty Years of James Bond | Christie's

Jag föredrar min Dry Martini ”shaken, not stirred”. 10 Gasa 0 Bromsa