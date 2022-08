Fortsatt försäljningsras för Volvo Cars – ser tecken på bättring

Kinas fortsatta nedstängningar på grund av Covid-19 fortsätter att sätta käppar i hjulen, men enligt Volvo Cars ser läget nu allt bättre ut.

Volvo Cars försäljning minskade även i juli. Elbilsförsäljningen, som är tänkt att nå 50 procent år 2025, låg på blygsamma 3,5 procent.

Volvo Cars försäljning rasade med 21,5 procent i juli. Tillverkaren sålde då 44 664 nya bilar globalt, jämfört med 56 883 under samma månad förra året – då man också hade det tufft.

Boven i dramat är sedan tidigare en "ansträngd leverantörskedja" orsakad av Kinas Covid-relaterade nedstängningar. Hittills i år (januari–juli) har Volvos försäljning tappat 23,2 procent jämfört med i fjol.

Efterfrågan på Volvos bilar är det däremot inga fel på, bedyrar tillverkaren. Det gäller särskilt de laddbara "Recharge"-modellerna, som olyckligt nog också är de som påverkats värst av leveransproblemen.

Volvos mål om att den egna elbilsförsäljningen ska nå en tvåsiffrig procentandel under helåret 2022 tycks således något avslägsen. Under juli stod de helt elektriska Volvo XC40 och C40 Recharge för endast 3,5 procent av Volvos försäljning. Räknar man in laddhybriderna blev andelen 21,5 procent, eller drygt en femtedel.

"Markant förbättring" av läget

Problemen kan däremot snart vara förbi. Volov Cars ser fortsatt en "markant förbättring av stabiliseringen av sin leveranskedja, med juli som bekräftar den positiva trenden i produktionen som sågs redan i juni", skriver tillverkaren i ett uttalande.

Därför räknar företaget med att helårsförsäljningen kommer att bli oförändrad eller "något lägre" i år jämfört med 2021.

Statistik: Volvo Cars försäljning juli 2022

Juli Januari-juli 2022 2021 Förändring 2022 2021 Förändring Europa 15 893 22 408 -29,10% 135 663 189 230 -28,30% Recharge 6 344 9 663 -34,30% 64 890 77 833 -16,60% - Laddhybrid 5 350 8 531 -37,30% 50 842 69 523 -26,90% - Helt elektrisk 994 1 132 -12,20% 14 048 8 310 69,00% Kina 15 487 14 550 6,40% 85 720 109 802 -21,90% Recharge 815 1 112 -26,70% 5 857 5 245 11,70% - Laddhybrid 473 1 074 -56,00% 4 629 4 924 -6,00% - Helt elektrisk 342 38 800,00% 1 228 321 282,60% USA 6 868 11 575 -40,70% 57 453 75 329 -23,70% Recharge 961 2 275 -57,80% 16 866 12 349 36,60% - Laddhybrid 867 1 374 -36,90% 12 961 9 122 42,10% - Helt elektrisk 94 901 -89,60% 3 905 3 227 21,00% Övriga 6 416 8 350 -23,20% 57 129 63 279 -9,70% Recharge 1 476 1 475 0,10% 15 944 12 893 23,70% - Laddhybrid 1 323 1 411 -6,20% 11 322 12 606 -10,20% - Helt elektrisk 153 64 139,10% 4 622 287 1510,50% Totalt 44 664 56 883 -21,50% 335 965 437 640 -23,20% Recharge 9 596 14 525 -33,90% 103 557 108 320 -4,40% - Laddhybrid 8 013 12 390 -35,30% 79 754 96 175 -17,10% - Helt elektrisk 1 583 2 135 -25,90% 23 803 12 145 96,00%

Källa: Volvo Cars

